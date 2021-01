I løbet af 2020 blev der handlet løs på det danske boligmarked - og de mange købere, der har anskaffet sig et nyt hjem, har ikke haft brug for nær så lang betænkningstid, som i de foregående år.

Især har landets sommerhuse og almindelige villaer været til salg i kortere tid end tidligere: Faktisk er den gennemsnitlige salgstid for de to boligtyper den laveste i over ti år.

Det viser nye tal fra boligmediet Boliga.dk.

Ikke siden 2008 har det taget kortere tid at sælge et sommerhus eller en villa end de 232 og 149 dage som landsgennemsnittet endte på i 2020.

Det giver en henholdsvis otte og tre procent kortere salgstid end i 2019, hvilket afspejler, hvor stor en købelyst, der har været på boligmarkedet, forklarer boligøkonom hos Jyske Bank Mikkel Høegh:

»Vi har set et boligmarked med stor fart på og rekordmange handler. Når boligudbuddet falder kan man ellers godt blive lidt i tvivl om, hvorvidt det skyldes flere handler eller om det er, fordi folk venter med at sælge. At liggetiderne falder vidner om, at der er mange derude, der gerne vil købe - og at markedet bliver støvsuget for boliger,« siger han til Boliga.dk.

Det går med en gennemsnitlig salgstid på blot 70 dage allerhurtigst med at sælge villaerne i Egedal og Vallensbæk Kommune - der begge ligger i hovedstadsområdet.

Mens sommerhusene får allerkortest tid på mæglerhylderne i den nordsjællandske kommune Halsnæs; her tog det i gennemsnit 93 dage at sælge en feriebolig sidste år. Kystkommunen på det nordlige Sjælland tæller populære feriebyer som Liseleje, Melby og Hundested.

Landejendommene halter efter

Det gik også hurtigere med at sælge ejerlejlighederne sidste år, hvor gennemsnittet på 90 dage på landsplan faldt med omkring fire procent i forhold til 2019.

Billedet er dog lidt et andet, når det gælder landejendommene, hvor de 278 dage, det tog at sælge i 2020, er fem procent langsommere end i 2019.

Det skyldes ifølge Mikkel Høegh blandt andet, at der ofte skal en helt anden økonomi til, når man skal købe en landejendom;

»Landejendomme er en vanskelig størrelse. Mange boligkøbere vil gerne have frisk luft og plads, men der er ikke så mange, der vil gå hele vejen og flytte helt ud på landet. Det er også et ejendomskøb, som kan være svært at anse, som en god investering, da det er vanskeligt at belåne en landejendom, og der ofte følger andre udgifter med som for eksempel en bil,« siger han til Boliga.dk.

2020s laveste salgstid på landejendomme finder vi på klippeø-kommunen Bornholm, hvor gennemsnittet ligger på 103 dage - mens det i den modsatte ende af skalaen i gennemsnit har taget 504 dage at sælge landejendommene i Guldborgsund Kommune.

Se hvilke huse, der er solgt i dit område, i 2020 her.