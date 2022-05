Danske boligejere står med en gylden mulighed for at skære en kæmpe luns af deres restgæld.

Det gælder i særlig grad de boligejere, der nåede at sikre sig et realkreditlån med en rente på bare 0,5 procent for godt og vel et år siden.

Siden er renterne nemlig banket i vejret, og det betyder, at kursen på 0,5 procent lånet er raslet ned til lige omkring 76.

Det giver boligejerne en lukrativ mulighed for købe sig billigt ud af deres lån med en såkaldt opkonvertering til et fastforrentet lån med en højere rente eller en skrå konvertering til et flekslån.

Det skriver Finans.dk på baggrund af beregninger fra realkreditkæmpen Realkredit Danmark.

Størst er gevinsten for boligejere, der omlægger deres nuværende afdragsfri 0,5-procentlån til et flekslån. Det skyldes, at der ikke er noget kurstab på et flekslån, når man optager det.

Med en kurs på bare 76 kan man indfri sit 0,5-procentlån uden afdrag for bare 760.000 kroner per lånte million. Med et lån på to millioner kroner bliver restgælden barberet ned til 1.537.000 kroner i et hug, hvis man omlægget til et F5-lån.

Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark. Foto: Tobias Kobborg

»Det er den største gevinst i nyere tid,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig til Finans.dk.

Man skal dog være opmærksom på, at den månedlige ydelse stiger lidt fra 2.511 kroner til 3.729 kroner.

Samtidig skal man have in mente, at man med konverteringen siger farvel til den sikkerhed, der er i et fastforrentet lån.

Et F5-lån får ny rente hvert femte år. Lige nu ligger renten på cirka på 1,7 procent. Men ingen ved, hvad F5-renten er om fem år. Måske er den faldet, måske er den fordoblet.

Den risiko skal man kunne tåle, før man omlægger fra fast rente til et flekslån.

En anden mulighed er at lave en klassisk opkonvertering til et fastforrentet lån med en højere rente, som lige nu ligger på tre procent.

Her skærer man også en kæmpe luns af restgælden, men gevinsten bliver med tiden spist op af den højere rentebetaling. Her satser man altså på, at renten falder igen, så man på et senere tidspunkt kan konvertere ned til et nyt realkreditlån med en lavere rente.

Lykkes den manøvre, har man fået skåret en god bid af restgælden, samtidig med at man er tilbage i en lav rente. Men falder renten ikke igen, sidder man tilbage med et dyrere lån, end man kom fra.

Står man overfor at skulle sælge sin bolig, er der ikke så meget at rafle om. Så skal man bare indkassere konverteringsgevinsten.