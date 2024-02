Mange danske boligejere havde nok sat næsen op for efter, at renterne ville dykke frem mod renteauktionerne, der finder sted i denne uge.

Her fastsættes renterne for de boligejere, der har finansieret deres bolig med de variabelt forrentede flekslån F1, F3 og F5.

De nye renter gælder fra 1. april.

Faldende inflation og faldende vækst i euroområdet har de seneste måneder sendt rentepilen nedad, men lige op til renteauktionerne har det amerikanske kongetal – væksten i beskæftigelsen i USA – spændt ben for lavere renter.

Væksten i beskæftigelsen i USA er i kombination med høj lønvækst så voldsom, at der nu er sået tvivl om, hvorvidt den amerikanske centralbank, FED, vil sætte renten ned i nærmeste fremtid.

Det har smittet af på renteauktionernes dag ét, mandag,

Her landede F1-renten hos realkreditkæmpen Realkredit Danmark på 3,61 procent i varianten med afdrag og 3,59 procent i den afdragsfrie variant.

Først fredag kendes den endelige F1-rente, men rammer den mandagens niveau, vil de mange boligejere med F1-lån få en stort set uændret ydelse det næste år.

Boligejere med de helt korte flekslån kan – hvis prognoserne holder – se frem til faldende renter i år. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Boligejere med de helt korte flekslån kan – hvis prognoserne holder – se frem til faldende renter i år. Foto: Thomas Lekfeldt

Den månedlige ydelse falder med beskedne fem kroner pr. lånte million kroner for boligejere med F1-lån med afdrag og med 10 kroner for den afdragsfrie variant, viser beregninger fra Realkredit Danmark.

F5-renten endte noget lavere. I varianten med afdrag landede renten mandag på 2,90 procent, mens den afdragsfri variant endte en anelse højere i 2,94 procent.

Boligejere med F5-lån kommer imidlertid fra en langt lavere rente, og holder de fast i deres F5-lån, kan de se frem til markante stigninger i den månedlige ydelse.

Ydelsen stiger med hele 1.480 kroner pr. lånte million kroner for boligejere med et afdragsfrit F5-lån og med 540 kroner, hvis man har et F5-lån med afdrag.

Den regning har i kombination med forventningen om faldende renter i både 2024 og 2025 fået 70 procent af F5-lånerne hos Realkredit Danmark til at søge mod andre låntyper.

»Sat lidt på spidsen kan man dermed sige, at det er mindre end hver tredje låntager, som har valgt at holde fast i sit F5-lån i forbindelse med rentetilpasningen. En hel del låntagere har søgt ned mod F3-lånet,« skriver Haris Coric, seniorøkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar til mandagens renteauktion.

Realkredit Danmark forventer, at Den Europæiske Centralbank, ECB, kommer med sin første rentenedsættelse til juni.

Andre realkreditinstitutter og banker vurderer, at den første rentenedsættelse allerede kan komme her i foråret.

Det vil især komme boligejere, der har lån med kort rentebinding, til gode, for eksempel boligejere med FlexKort-lån, der får ny rente hvert halve år.

Tirsdag kommer F3-obligationerne på auktion. De endelige F3- og F5-renter fastsættes torsdag.