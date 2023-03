Se videoen. Det var lettere at leve med de høje gebyrer på realkreditlån, da renterne var lave. I mange tilfælde var gebyrerne højere end renterne. Men siden begyndelse af 2021 er den faste boligrente tidoblet fra 0,5 procent til nu 5,0 procent. I samme periode er de variable renter på F1-, F3- og F5-lån gået fra at være negative til nu at ligge på omkring 3,8 procent. Video: Jon Wiche.