Det er svært at tænke i danske nationalklenodier uden, at der også dukker et møbel tegnet af Børge Mogensen op: FDB-stolene. Tremmesofaen med den justerbare gavl. Folkestolen med fletsædet.

Og nu er muligheden der altså for ikke bare at gøre sig det behageligt i en af den verdensberømte arkitekts siddemøbler. Mogensens gamle laboratorium i Gentofte har nemlig netop ramt boligmarkedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset er til salg hos Home Gentofte - og ifølge deres salgsannonce lever finurlighederne fra Mogensens tid på adressen helt ud til Jægersborg Dyrehave stadig. Blandt andet er køkkenet ført tilbage til sin oprindelige ånd fra slutningen af 50’erne.

På møbelhænder



At der er kælet for de designmæssige detaljer, kommer nok næppe som en overraskelse, når man ser, hvem det er, der sælger Børge Mogensens gamle hjemmebane.

Siden 2012 har adressen nemlig været ejet af ægteparret bag møbelbutikken Paustian, Ole og Monika Paustian.

Parret gav ifølge oplysninger fra tinglysningen 8,3 millioner for huset - mens det 126 kvadratmeter store hus nu er udbudt til salg for 13,8 millioner kroner.

Gentofte Kommune er da også blandt landets absolut dyreste.

Ifølge nye tal fra Boliga.dk er husene i Nordsjælland-kommunen nemlig i gennemsnit udbudt til salg for 56.189 kroner pr. kvadratmeter, hvilket kun er overgået af villaerne og rækkehusene i Frederiksberg Kommune, hvor en huskvadratmeter i gennemsnit er udbudt til salg for lige knap 59.000 kroner.*

Se Børge Mogensens hus her.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Boliga.dk