Skimmellugt i en brødskæremaskine, rester af produkter i brødkammeret og ansatte, der ikke vasker fingre.

Det er blot nogle af flere eksempler på dårlig hygiejne, som Fødevarestyrelsen har konstateret under et besøg 7. marts hos økologi- og plantemadproducenten Plantekompagniet.

Plantekompagniet producerer blandt andet knækbrød, plantedeller og brød, som sælges i Irma, Meny, Spar, Løvbjerg og Liva.

Siden nytår har tre kontrolbesøg i virksomhedens bageri i Nyborg dog udøst bøder for i alt 30.000 kroner på grund af brud på hygiejnereglerne.

»Der ses massive mængder af produktrester i maskinen (brødskærer, red), samt vækst af blå og hvid skimmel. Medarbejder oplyser, at maskinen er rengjort for cirka en måned siden, og han ikke har styr på at skille maskinen ad, så kniven kan rengøres,« skriver Fødevarestyrelsen i sin seneste kontrolrapport.

»Der ses indtørrede produktrester på maskiner, flere steder på gulvet samt snavs/jord på gulv fra blandt andet stikvogne, som køres udendørs og indendørs. Der ses indtørrede produktrester på lille og stor vægt. Ved vaskeområde står gulvmoppe i spand med beskidt vand,« står der yderligere.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Plantekompagniet, men virksomheden er endnu ikke vendt tilbage.

Fyens Stiftstidende, som var først til at bringe historien, har talt med virksomhedens direktør, Lasse Vinderslev. Han erkender, at der skal strammes op.

»Vi er ikke tilfredse med det her, det er ikke det ambitionsniveau, vi har. Vi har en ambition om at være en stor virksomhed inden for det plantebaserede og glutenfri produkter,« siger han til Fyens Stiftstidende.

Lasse Vinderslev understreger dog, at sagen er mere nuanceret end som så.

Bageriet havde ved Fødevarestyrelsens seneste besøg været lukket i en uge på grund af sygdom. Det betød, at man ikke havde nået at rense maskinerne.

Plantekompagniet har efterfølgende ansat en driftschef, der skal sikre, at virksomhedens procedurer bliver overholdt.