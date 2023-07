'It's finger lickin' good', lyder Kentucky Fried Chickens berømte slogan.

Men måske bør man overveje at styre udenom fastfoodkædens restaurant i Aarhus-bydelen Tilst.

Da Fødevarestyrelsen besøgte restauranten 14. juni, var der i hvert fald ikke gjort ordentligt rent. Det udløste en sur smiley, som er den tredje i træk i år.

Restauranten, der i forvejen havde indkasseret flere bøder på tilsammen 27.000 kroner, er desuden blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Når man læser den seneste kontrolrapport, forstår man måske bedre hvorfor.

KFC i Tilst er blevet politianmeldt for anden gang på grund af dårlig hygiejne. Foto: Google Street View Vis mere KFC i Tilst er blevet politianmeldt for anden gang på grund af dårlig hygiejne. Foto: Google Street View

»Følgende er konstateret: Der er i fryserum klatter af rim og gamle produktrester flere steder på gulvet og primært omkring ben på kvartpaller. Der er sorte belægninger ud over gulvet foran døren i fryserum og ned af døren i fryserum er der sorte belægninger,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten og fortsætter:

»I døren ind til fryserummet er der massive belægninger af produktrester og sorte belægninger ved dørtrin, samt sorte belægninger i hjørnet ved siden af døren. I kølerummet opbevares der emballeret marineret kylling i kasser, hvor kasserne er med produktrester ned af kanterne indvendigt og udvendigt.«

Og sådan fortsætter de uappetitlige beskrivelser i kontrolrapporten:

»Der er mellem gang og affaldsrum en dør, der står åben med en kile, og rummet fremstår med kraftige sorte belægninger ud over gulvet. Der er i mellemgang en rist i gulvet med et afløb, hvor gulvet omkring afløbet med sorte klatter.«

»Ved den ene håndvask er der en sæbedispenser med sorte belægninger på undersiden og en papirdispenser med hvide belægninger. I opvaskerum er der under opvaskebord belægninger af gamle produktrester ned ad væggen samt belægninger under vasken.«

Og sidst men ikke mindst:

»På reol, hvor virksomheden oplyser, at de opbevarer deres rene redskaber, er der belægninger på en pande samt på flere låg til plastikbøtter. Der står ligeledes et skærebræt på denne reol, hvor der kan skrabes belægninger af oversiden. I restaurantområde er der omkring ben på sofaer sorte belægninger,« står der i kontrolrapporten.

Skuffet marketingchef

KFC-restauranten oplyste ifølge rapporten, at de vil have ekstra fokus på rengøringen.

Politianmeldelsen medfører en opfølgende kontrol, som KFC selv skal betale gebyr for. Desuden har Fødevarestyrelsen vejledt restauranten omkring udstyr til rengøring og rengøringsmidler.

B.T. har modtaget en skriftlig kommentar fra Dirk Hildenbrand, der er marketingchef i Kentucky Fried Chicken.

Han skriver, at KFC har høje krav til fødevaresikkerhed, kvalitet og renlighed, og at kæden er »skuffet« over at modtage negative kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

»Vi har løst alle bekymringer, der tidligere er nævnt af Fødevarestyrelsen, og behandler aktivt de nye punkter, der er anført i den seneste rapport.«

»Vi er forpligtet til konsekvent at opfylde de høje standarder, vi har sat, og levere en fornøjelig oplevelse til alle, der besøger KFC i Tilst,« lyder det fra Dirk Hildenbrand.