Dårlig rengøring er skidt for fødevaresikkerheden.

Fødevarestyrelsen måtte derfor ty til bødeblokken under et kontrolbesøg hos Burgerklubben beliggende på gågaden i Roskilde Centrum.

‘Vi har fået gjort rent, og der er lavet en rengøringsplan,’ bemærkede restauranten ifølge kontrolrapporten.

Kontrolrapporten tegner dog et noget andet billede af forholdene.

Burgerklubben har restauranter i både Roskilde og på Frederiksberg. Her ses restauranten i Roskilde Centrum. Foto: Google Street View Vis mere Burgerklubben har restauranter i både Roskilde og på Frederiksberg. Her ses restauranten i Roskilde Centrum. Foto: Google Street View

Fødevarestyrelsen skriver i kontrolrapporten, at der var ansamlinger af snavs og ældre madrester flere steder på gulvet under inventar i produktionsområdet.

Mellem vinduer og udsugning over frituresteger blev der fundet gule belægninger af fedtstof, og opvaskemaskinen i produktionsområdet fremstod med røde belægninger af snavs indvendig.

En tætningsliste i et køleskab var revnet og fremstod med sorte belægninger af formodet skimmelvækst. Dertil fremstod gulvet på varelageret med ansamlinger af nedfalden pus fra vægge.

Ydermere var kontrolrapporten ikke ophængt korrekt og dermed ikke let synlig og læsbar for kunderne. Problematisk fordi restauranten på det forudgående kontrolbesøg havde fået en indskærpelse (mellemglad smiley, red.) for det samme forhold.

Den mangelfulde rengøring har medført, at Burgerklubben har fået en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner.

Burgerklubbens ejer Said Ghizzaui erkender da også, at det ikke ser for godt ud.

»Vi er meget kede af den mangel på rengøring, der har været på det givne tidspunkt,« siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Samtidig forsikrer han, at der er blevet rettet op på forholdene.

»Vi på Burgerklubben går højt op i god service og hygiejne .Vi har nu hyret nyt personale så rengøringen er i top. Nu afventer vi vores glade smiley, da der er rettet op på problemet,« lyder det fra Said Ghizzaui.

Burgerklubben driver to restauranter i henholdsvis Roskilde og på Frederiksberg. Sidstnævnte har også haft problemer med rengøringen.

Det seneste kontrolbesøg på restauranten på Frederiksberg fandt sted tilbage i oktober sidste år resulterede i en indskærpelse. Sådan en medfører to opfølgende, gebyrbelagte kontroller.