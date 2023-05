Det fremgår på ingen måde af hverken hjemmeside eller sociale medier.

Men den er god nok. Bodyman – der med egne ord har 'det fedeste og største udvalg af proteinpulver, kosttilskud, fitness tøj og træningstøj' – er gået konkurs.

»Vi har prøvet at spare og redde virksomheden ved at lukke butikker og skære ind til benet. Men det var bare ikke nok. Nu kommer kreditorer til at tabe penge, og det er jeg meget ked af,« bekræfter direktør og medejer Thomas Fuglsang Pedersen over for Finans.dk.

Her fortæller han videre, at det er de såkaldte coronalån, der nu fører til lukningen.

Eller rettere: Det er manglende likviditet til at betale dem tilbage, der nu rammer på den hårdest mulige måde.

Det kan dog være, at en del af forretningen overlever.

Ifølge Thomas Fuglsang Pedersen forsøger han personligt at købe nogle aktiviteter ud af konkursboet for på den måde delvist at drive elementer af Bodyman videre. Og for at redde nogle af de arbejdspladser, der ellers vil forsvinde.

Bodyman har tilsammen mere end 100.000 følgere på sociale medier som Facebook og Instagram.

Underskuddet i seneste offentliggjorte regnskab (fra 2021) lød på 1,55 millioner kroner.