Det er hårde tider hos den gigantiske webshop ASOS.

Her er man nemlig netop kommet ud med et regnskab, der viser et underskud på svimlende 270 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Årsagen til de blodrøde tal skyldes ifølge ASOS selv, at inflationen har presset forbrugerne, der dermed har handlet mindre på den store webshop.

Dertil kommer, at flere og flere kunder returnerer deres varer, hvilket har haft den konsekvens, at lagrene hos ASOS er fyldte.

De røde tal er dårlige nyheder for især én dansker: Anders Holch Povlsen.

Bestseller-ejeren er nemlig en af storaktionærerne i ASOS.

Man vil nu fra ASOS' side arbejde mod højere omsætningshastighed, færre nedsatte varer og mindre lagerbeholdninger.