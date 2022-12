Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Black friday var en skuffelse for store dele af detailhandlen i Danmark.

Også selvom eksempelvis elektronikkæden Power rapporterede om rekordomsætning og en stor stigning i salget.

Danskerne brugte nemlig 4,7 procent færre penge end sidste år på black friday i flere store brancher, viser nye tal for kortforbruget fra Danske Bank.

For hele ugen var der tale om et fald på 2.5 procent i forhold til den tilsvarende periode i 2021.

Nedgangen kommer selvom priserne i samme periode er steget voldsomt, og det betyder altså, at der er tale om et ganske mærkbart fald i det reelle forbrug, noterer banken sig i en analyse.

Værst er det gået ud over butikker, som sælger ting til hjemmet. Elektronikforretninger oplevede et fald på hele 17,1 procent, mens møbelforretningernes omsætning faldt med 15,6 procent i forhold til sidste år.

Hos gør-det-selv-forretninger ligger omsætningen 10,4 procent under 2021-niveau.

»Der er ingen tvivl om, at det her er dybt bekymrende for detailhandlen. Vi har set tendens til en opbremsning i forbruget i nogle måneder nu, og det her er endnu et klart signal. Der er hårde tider på vej; det er der efterhånden ingen tvivl om,« siger B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe

Han konstaterer, at danske forbrugere ikke kan følge med mere.

»Reallønnen er blevet slagtet i år – vores købekraft er stækket. Selv hvis vi ville, er der mange forbrugere, som simpelthen ikke kan følge med priserne længere, og så er der kun én mulighed: At træde på bremsen,« konstaterer Niels Philip Kjeldsen.

»Hvis denne her tendens fortsætter gennem december – og det er der meget, der tyder på – så bliver det en brutal afslutning på året for detailhandlen,« spår han.

Midt i skuffelsen gemmer sig også positive tal, eksempelvis for salget af sko og tøj. Tøjsalget ligger på et stort set uændret niveau, mens salget af sko steg med 7.9 procent i forhold til 2021.

Sidste år, konstaterer Danske Bank, klarede ting til hjemmet sig stærkt under coronanedlukningen, mens produkter til sociale anledninger, som i store dele var aflyst, lå lavt.

Hos servicebranchen konstaterer man derfor også i år, at forbruget i koncertsale og teatre er steget med 23,6 procent. Og danskerne brugte i black week 4,2 procent flere penge på restaurantbesøg end for et år siden.