Onsdag blev en blodig dag på børsen. For de danske bankaktier faldt voldsomt oven på uroen om den schweiziske storbank, Credit Suisse.

I det danske eliteindeks C25 faldt Danske Bank-aktien med 5,7 procent til 140,15 kroner, mens Nordea dykkede 6,5 procent til 77,39 kroner. Jyske Bank faldt 6,2 procent til 483,30 kroner.

»Det er en udtalelse fra en saudisk investor, som har skubbet til den nervøsitet, der allerede omgærdede Credit Suisse,« fortæller chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard.

Ved dansk lukketid var bankens aktier i går faldet med 22 procent, efter at bankens saudiske storaktionær, Saudi National Bank, meddelte, at den ikke ville lægge flere penge i Credit Suisse.

Det var ottende handelsdag i træk, at bankens aktier faldt.

Allerede i oktober udtalte Saudi National Banks formand, at man ikke ville øge aktieandelen i Credit Suisse, skriver Bloomberg ifølge Ritzau.

Men den nye udtalelse kommer oven i de bankkollapser, som USA har oplevet i weekenden, og det har skabt frygt på de finansielle markeder. Her frygter man en gentagelse af finanskrisen fra 2008.

»Markedet er vanvittig nervøst,« fortæller Sune Malthe-Thagaard og fortsætter:

»Der er nu ekstrem stor spænding om, hvad Den Europæiske Centralbank gør på sit møde torsdag. De har meldt ud, at de forventede at sætte renten op med et halvt procentpoint.«

»De regner vi med, at de gør. Så spændingen er især koncentreret om, hvad de siger om fremtidige rentestigninger,« siger chefanalytikeren.

Han fortæller, at investorernes forventninger i februar var, at renten skulle højere op for at bekæmpe inflationen. Nu er de mere i tvivl.

For boligejerne har udviklingen i bankverdenen foreløbig haft den konsekvens, at renten på de helt korte seks måneders lån ikke stiger så meget som forventet. På sigt kan det også betyde, at renten på F1 og F3 lån bliver lavere.

»De seneste dages hændelser har ikke ændret noget i økonomernes syn på realøkonomien, altså til væksten i det som virksomheder producerer af varer og service. Men fokus er flyttet over på bankerne. Er der noget i den sektor, som man har overset?« siger Sune Malthe-Thagaard, der forventer bølgegang i markedet de kommende dage.