Om det var CBB eller Eesy, der startede den seneste optrapning, fortoner sig efterhånden i tågerne.

Efter en sommer, hvor teleselskaber i alle prisklasser stod i kø for at forære deres kunder dobbelt data for at beholde dem i folden, opstod en ny kamp få dage inde i august. En kamp, som udstiller den brutalitet, der hersker på det danske telemarked.

I denne omgang handler det om at tilbyde dig halv pris på abonnementet i de første tre måneder.

CBB og Eesy var umiddelbart først ude med kampagnerne, som blev blæst ud gennem annoncer i alt fra tv og radio til aviser og sociale medier.

Ikke længe efter fulgte Oister og Call Me med og kørte varianter af samme tilbud ud over rampen.

Grundlæggende er der tale om en stedfortræderkrig, der har til formål at lokke dig ind i butikken med et godt tilbud.

De fire lavprisselskaber, der nu udbasunerer halv pris, er nemlig alle ejet af de fire helt store spillere på det danske telemarked.

Oister er ejet af 3. Call Me er ejet af Telia. Eesy er ejet af TDC. CBB er ejet af Telenor.

»De her selskaber er sendt i byen for at udligne hinandens kampagner. De har kæmpe store ejere i ryggen, som bruger deres lavprisselskaber til at vride markedet og lægge pres på,« siger Nicholas Fredriksen, teleanalytiker ved Telepristjek.dk:

»Man går simpelthen ud og 'bløder' penge for at få nye kunder ind. Og det kan man, fordi man har store økonomiske muskler at spille med.«

Den nuværene kampagne-kamp mellem de fire store er udtryk for en kultur, der længe har hersket i den danske telebranche, mener John Strand, teleanalytiker og indehaver af Strand Consult.

En kultur præget af kampagner og en kultur, som har betydet, at telepriserne i Danmark lige nu er blandt de laveste i den vestlige verden.

»Konkurrencen i Danmark har længe foregået via lavprisselskaberne. Gode priser er blevet en hygiejnefaktor, og det har været med til at sænke priserne kraftigt i Danmark og skabe en sund konkurrence,« siger John Strand:

»Telemarkedet er en brutal verden. Konkurrencen om kunderne er enorm hård.«

Om de fire selskabers kampagner, der lige nu udligner hinanden, rent faktisk tiltrækker mange nye kunder, er John Strand ikke overbevist om.

Han mener, det i stedet handler om at holde på kunderne ved at signalere stærke priser.

Under alle omstændigheder slår de fire selskabers tilbøjelighed til at kopiere hinandens kampagne en fed streg under én ting:

»De har alle moduler, hvor de i realtid kan sidde og følge, hvor deres kunder forsvinder hen. Hvad er det for et selskab, de mister kunder til, og hvad er det for et abonnement eller tilbud, der lokker dem væk?« forklarer Nicholas Fredriksen:

»Så i det her tilfælde har nogle selskaber nok set, at de mister kunder til en specifik konkurrent, og så dæmmer man op for det med et træk, der ligner konkurrentens. De her selskaber følger hinanden minut for minut.«