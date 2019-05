Din urin kan give indikationer på, at den er gal med andre dele af kroppen.

At gå på toilettet for at tisse er en af de mest almindelige ting i hverdagen, men hvor ofte holder du øje med, hvad der rent faktisk ender i kummen?

Der er nemlig muligt at spotte forskellige sygdomme i urinen.

Blod i urinen er det vigtigste at kigge efter, forklarer afdelingslæge og ph.d. Charlotte Graugaard-Jensen fra Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Har du synlig blod i urinen, kan det være symptom på, at du kan lide af forskellige kræftformer som blærekræft, nyrekræft, urinlederkræft eller prostatakræft, siger Charlotte Graugaard-Jensen.

Søg derfor læge straks, hvis du oplever at have blod i urinen og ikke har en god forklaring på, hvad det skyldes.

Dog skal du være opmærksom på, at der også kan være tale om en urinvejsinfektion eller noget så simpelt, som at du har spist rødbeder dagen før. Det kan nemlig både farve din urin og afføring rød.

Mange oplever også at have en kraftigt lugtende og mørkegul urin. Det er typisk et udtryk for, at du ikke drikker nok. Men det kan også udvikle sig, fortæller Charlotte Graugaard-Jensen.

- Hvis urinen hele tiden er meget koncentreret, så er der en betydelig større risiko for at få nyresten, siger hun.

En kraftigt lugtende urin kan også komme, hvis du har spist asparges dagen i forvejen, fortæller Michael Borre, der er overlæge og klinisk lærestolsprofessor på Aarhus Universitet.

Han fortæller, at en perfekt urin er lys med et gyldent skær, som er et tegn på, at du er velhydreret. For at være velhydreret behøver du ikke nødvendigvis at følge det gamle råd om at skulle drikke to liter væske om dagen.

- Mange tænker ikke på, at frugt som jordbær eksempelvis giver en del væske. Så drikker du en liter væske om dagen, kan du være godt dækket ind. Du skal hellere lade dig styre af, hvordan urinen ser ud, siger Michael Borre.

Ifølge Charlotte Graugaard-Jensen kan en god tommelfingerregel være, at du skal indtage cirka 25 milliliter væske per kilo kropsvægt om dagen.

Mange mænd har sikkert oplevet at få urinen til at skumme, når de står op og tisser. Men en meget skummende urin skal begge køn faktisk være opmærksom på.

- Hvis din urin skummer meget, kan det være tegn på, at du har mange æggehvidestoffer i urinen. Og det kan tyde på, at du har en nyresygdom, siger Charlotte Graugaard-Jensen.

Michael Borre tilføjer, at det er udskilte proteinstoffer i urinen, der får den til at skumme. Og det er altså helt normalt, men tager det overhånd, skal du reagere.

