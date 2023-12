I mere end ti år har danskerne ikke kunnet købe ål i Coops og Sallings supermarkeder, fordi arten er truet.

Men i én kæde fortsatte salget – indtil nu.

I sommer kaldte vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj, det 'chokerende', at Menys stadig solgte ål, men nu oplyser supermarkedskæden til Radio4, at det er slut.

»Meny består delvis af Dagrofa-ejede butikker og af selvstændige købmænd, som for manges vedkommende bruger eksterne fiskehandlere i deres butikker. Det er flere år siden, at vi fra centralt hold stoppede med at sælge ål til butikkerne, og nu har vi altså valgt, at alle butikker i Meny skal stoppe med salg af ål,« oplyser Dagrofa i et skriftligt svar til Radio4.

Dagligvarekæder som Coop og Salling stoppede salget for over ti år siden, fordi ålen er en truet dyreart.

Siden 1980 er bestanden af ung-ål ved de europæiske kyster faldet med 98 procent.