Eksperterne stod i kø med hyldester og spådomme om en stor fremtid på det danske dagligvaremarked, da Netto i slutningen af 2019 kunne afsløre, at de lancerede tjenesten Fillop i starten af 2020.

I marts vandt Fillop så et pristjek i B.T. Alt var på skinner og havde kurs mod stor succes.

Men tirsdag aften gik det pludselig galt. En melding udgik fra Salling Groups top: Fillop lukker. Salling Group trækker stikket på den store satsning efter under et år på markedet.

»På mange måder synes jeg, det er modigt og flot af Salling Group at tage den her beslutning allerede nu. De har set, at det her ikke har levet op til de forventninger, de havde sat op, og så har man hurtigt besluttet at gøre kort proces og trække stikket,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»Det er ikke så nemt at gøre, som man tror. Det handler virkelig om 'kill your darlings' på det her marked, og det formår Salling Group.«

Fillop er en abonnementstjeneste, hvor man kan vælge mellem 1.500 basisvarer fra Netto, som man kan få leveret med fastsatte tidsintervaller.

Da Michael Løve, administrerende direktør i Netto, onsdag gik på Linkedin for at forklare Fillops endeligt, lød det blandt andet, at man nu vil fokusere alle kræfter mod Føtex.dk, hvor man snart vil kunne bestille dagligvarer til levering, og BilkaToGo, som har været inde i en voldsom vækst under coronakrisen.

Det lød også:

»Det kan virke som et underligt tidspunkt at lukke en onlineløsning midt under coronakrisen, for Fillop vokser og tiltrækker nye kunder hver dag. Men i enhver forretning er det vigtigt, man koncentrerer sin indsats der, hvor man kommer længst.«

Nettos CEO, Michael Løve

Og selv om det kan virke besynderligt, at Netto-chefen i forbindelse med en forklaring på, at man lukker Fillop, siger, at den er på vej frem, behøver de to ting ikke at være i modsætning til hinanden.

»Det kan sagtens være, at kundebasen vokser, men hvis ikke man sælger en stor nok volumen af varer, så kan det være svært at tjene penge på, fordi der også er udgifter til at levere dem,« siger Mogens Bjerre.

Han mener, at abonnementsmodellen, hvor man tilmed ikke kan købe ferske dagligvarer, højst sandsynligt er blevet overhalet af virkeligheden.

»Under coronakrisen er der sket en stor udvikling på markedet for at få dagligvarer leveret. Og der er Fillop nok endt i en situation, hvor tjenesten ikke kan levere det, kunderne efterspørger – hverken i forhold til varesortiment eller smidighed i forhold til leveringerne,« siger Mogens Bjerre:

»Så de er blevet overhalet af virkeligheden. Det, der lignede et godt koncept, før nogen havde hørt om coronavirus, er blevet overhalet i dag.«

Fra Salling Group lyder det, at man vil tage erfaringer med fra Fillop, når man satser fuldt ud på BilkaToGo og Føtex.dk den kommende tid.

Også de medarbejdere, der har været i Fillop, vil højst sandsynligt blive flyttet over i koncernens nye onlinesatsninger.

»Jeg synes, det er fedt, at Salling Group har prøvet det her af. Det er en del af at være en innovativ virksomhed,« siger Mogens Bjerre:

»Det her er måske ikke lykkedes, men det er der nok dele af det, der er, og det kan man tage med videre til næste projekt.«

Fillop fortsætter indtil udgangen af 2020, hvorefter det lukkes ned.