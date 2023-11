Selvom forbrugerne ikke som tidligere sad klar foran skærmene eller stod i kø foran butikkerne for at sikre sig de gode tilbud, da Black Friday begyndte, så har shoppingdagen slået sin egen salgsrekord.

Det viser tal fra Dansk Erhverv og MobilePay.

»Salget bliver fordelt ud, og i år er Black Week blevet rigtig, rigtig god sammenlignet med sidste år,« lyder meldingen fra e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, Niels Ralund.

Han kalder Black Friday 2023 for ‘et forrygende udsalg, ikke mindst online.’

Black Friday er mange steder udvidet til både Black Week og Black Month. Det kunne mærkes på omsætningen fredag.

Ifølge tal fra Vipps MobilePay, der kun måler onlinebetalinger, sikrede årets store shoppingdag sig med en vækst på fire procent i forhold til 2022, at fredagen blev en god dag rundt om i landets butikker.

»Jeg har talt med ganske mange virksomheder i løbet af dagen, og efter en lidt stille start i morgentimerne, så har handlen taget fart. MobilePays tal viser, at danskerne alene på nettet handlede for 920 millioner kroner svarende til 1,3 millioner transaktioner i løbet af fredagen,« lyder det fra Niels Ralund i en pressemeddelelse.

Meget tyder på, at frokostpausen af mange er blevet brugt på at købe ind. For alene mellem klokken 11 og 12 fredag var omsætningen 14 procent højere end sidste års niveau.

Niels Raulund håber, at den samlede Black Week vil ende med en samlet vækst på fem til ti procent i forhold til sidste års salg, når vi er nået frem til midnat søndag.

I år har det særligt været på nettet, at danskerne har shoppet tilbud.

De seneste år har Black Friday haft vokseværk og er udvidet til både Black Week og Black Month i adskillige butikker. Samme tendens gør sig gældende i år.

»Vi oplever i år for alvor, at Black Week slår igennem som årets store handelsuge. Prisen er, at Black Friday flader mere ud og flytter omsætning til resten af ugen. Uanset det, tror vi fortsat, at Black Week vil slå alle rekorder,« lyder det fra Lars Green fra Vipps MobilePay.

I 2022 målte Vipps MobilePay en omsætning gennem hele Black Week på 2,8 milliarder kroner og 4,4 millioner transaktioner. Før weekenden endnu rigtigt er gået i gang, er dét mål næsten slået:

»Black Week har slået alle rekorder. Fra mandag til fredag ender vi med otte procent vækst. De samlede transaktioner mandag til fredag løb op i 3,4 millioner. Den samlede omsætning var 2,3 milliarder kroner,« lyder det fra Lars Green, der gætter på, at det samlede salg for hele ugen i år vil ende på omkring 3 milliarder kroner – svarende til knap 5 millioner transaktioner.