Tomme gange, ensom julemusik over højtalerne og stemmer fra et par pensionister, der runger gennem de ubesøgte butikker.

Det er, hvad der prægede Aalborg Storcenter tidlig morgen på det, der ellers er storindkøbenes fejringsdag.

Og det kan undre nogle, for du skal lede længe efter et menneske, der ikke ved, hvad Black Friday er.

En enkelt besøgende går ind i Bilka fredag morgen.

Faktisk ved alle danskere, hvad det er.

Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv.

Kigger man på undersøgelsen, havde næsten halvdelen af alle danskere faktisk også bestemt sig for at gøre sig et Black Friday-køb.

Skal du ud at købe Black Friday-tilbud?

Men det kan man ikke se i Aalborg Storcenter – i hvert fald ikke fra tidlig fredag morgen.

De første butikker låste skydedørene op til de vilde tilbud op allerede kl. 06 fredag morgen, men der var kun få besøgende at finde.

Centret holder åbent til kl. 22, så butikkerne kan stadig nå at komme efter det.

der er gabende tomt ud til Elgiganten i Aalborg Storcenter.

Mange butikker plejer at få store procentdele af deres årsomsætning ind på denne dag.

B.T. har blandt andet snakket med virksomheden SACKit, der forventer at tjene en fjerdel af deres omsætning ind i dag.