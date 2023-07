En bid af en lækker leverpostejmad også finder du noget mystisk.

Det lyder ikke så rart, derfor skal du lige holde øje og tjekke din leverpostej

For lige nu tilbagekalder Hanegal A/S nemlig deres Coop 365 Økologi Leverpostej.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at der er risiko for, at man finder blødt, blåt plastik i produktet på grund af en teknisk fejl i produktionen.

Plaststykkerne gør produktet uegnet som fødevare. Produktet er solgt i Coop-butikker i hele landet.

Produktet COOP 365 ØKOLOGI LEVERPOSTEJ Varemærke: COOP 365 Økologi – hver dag! Nettoindhold: 200g Produktionsdato: 27.06.2023 Bedst før-dato: 27.07.2023 EAN-stregkodenummer: 5700381795858

Har du produktet, bør du kassere det eller levere det tilbage i butikken, hvor det er købt.

Hvis du har spist produktet og har spørgsmål til evt. symptomer, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.