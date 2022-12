Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

71-årige Bjarne Andersen fra Ikast er godt gammeldags knotten.

Han og hustruen har bestilt en pakkerejse til Gran Canaria i rejseselskabet Tui og glæder sig til 14 dage i sydens sol i december.

Men han undrer sig over, hvorfor Tui har placeret ham og hustruen på to forskellige rækker i flyet, når det ville være mere naturligt at sidde sammen.

Ikke mindst, fordi der er masser af ledige sæderækker i flyet, hvor de kunne sidde sammen.

»Det er noget fis, ik!? Det irriterer folk grusomt, når de gør det på den måde. Der er masser af ledige sæder, hvor vi kan sidde sammen, hvis bare vi vil betale mindst 220 kroner for det,« siger han.

Bjarne Andersen og hustruen er blevet placeret på to forskellige rækker bagest i flyet (markeret med blå på billedet), men lidt længere fremme i flyet er der fem-seks ledige sæderækker.

Her koster det imidlertid 110 kroner at reservere et sæde, men det vil Bjarne Andersen ikke. Det burde være almindelig service at placere rejsende sammen, mener han.

»Det her er jo bare et forsøg på at trække penge ud af folk,« siger Bjarne Andersen.

Bjarne og hans hustru blev tildelt de to blå pladser på to forskelligfe rækker bagest i flyet, selvom der var masser af ledige sæderækker længere fremme i flyet. Foto: Screenshot. Vis mere Bjarne og hans hustru blev tildelt de to blå pladser på to forskelligfe rækker bagest i flyet, selvom der var masser af ledige sæderækker længere fremme i flyet. Foto: Screenshot.

Tuis pressetalskvinde, Kiki Wiese, kan godt forstå, at Bjarne Andersen er frustreret.

»Det er Jettime (flyselskabet, red.), der booker sæderne,« siger hun.

Men det er jo jer, Bjarne Andersen har købt sin pakkerejse af?

»Ja, men rent teknisk er det Jettime, der står for bookingen af sæderne. Det er ikke noget, vi oplever særlig ofte, at folk bliver skilt ad, så jeg er overrasket over, at de har oplevet det. For som udgangspunkt bliver de seatet sammen. Men Jettime har ligesom alle andre flyselskaberne den ydelse, at man (mod betaling, red.) kan gå ind og sikre sig bestemte pladser,« siger Kiki Wiese og henviser til Jettime.

Hos Jettime siger pressetalskvinde Birthe Madsen, at Bjarne Andersen er blevet placeret på to forskellige rækker af en algoritmestyret robot, der sørger for at fylde tomme sæder op.

En ydelse, som Jettime har købt hos firmaet Paxport.

»Alle de gæster, som ikke på forhånd har købt et specifikt sæde, får syv dage før en besked om, at de kan vælge at acceptere de tildelte pladser eller købe ledige sæder, som for eksempel koster 110 kroner at reservere,« siger Birthe Madsen og tilføjer:

»På en måde er det en service, at folk på forhånd får at vide, hvor de skal sidde, hvis de ikke har reserveret sæder. Og vi har fortalt robotten, at den så vidt muligt skal seate folk på samme reservationsnummer sammen.«

Hvorfor er Bjarne Andersen og hans kone så ikke blevet sat sammen, når der er masser af ledige sæderækker?

»Algoritmen virker også sådan, at det er de mindst attraktive sæder bagest i flyet, der bliver lagt ud til kunderne først. Vi starter jo ikke med at give folk sæder med ekstra benplads, uden at folk har betalt for dem. Det gør vi jo ikke. Det er jo forretning. Men det er en valgmulighed, kunderne har.«

Den forklaring er Bjarne Andersen alt andet end tilfreds med.

»Det handler ikke om de 220 kroner, for det vil jeg gerne give. Men så læg det ind i billetprisen fra starten i stedet for at komme med sådan noget pis her, når man har bestilt rejsen,« siger han.

Af princip har han fravalgt at reservere sæder.

»Så må vi se, om der er ledige sæder, hvor vi kan sidde sammen, når vi går om bord,« siger han.