Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er sket noget med bitcoinmarkedet, ja, hele markedet for kryptovaluta.

»Vi ser en ny udvikling her, for kryptoaktiver har ikke tidligere reageret på samme måde som aktier på inflationsfrygt,« siger Simon Peters fra investeringsplatformen eToro.

For de seneste dage er det kun gået en vej. Ned.

Og mest markant har det været for den klart førende kryptovaluta, bitcoin, der styrtdykker efter for kun et halv år siden at have været på himmelflugt med et niveau, der var tre gange så højt.

Har du investeret i kryptovaluta?

Mandag skabte det således overskrifter, da bitcoin nåede sit laveste niveau i halvandet år med en kursværdi på 24.900 dollar, men siden er det bare gået yderligere ned.

Bitcoinkursen har været helt nede og rode under 21.000 dollar, selv om værdien tirsdag morgen er steget lidt igen.

Alligevel er der talte om et fald på omkring 13 procent i det seneste døgn ifølge Coindesk.

Også mange andre kryptovalutaer er igennem samme negative spiral lige nu – hvilket altså ligner aktiemarkedet, der også har svære tider.

Kryptomarkedsanalytikeren Simon Peters mener, at årsagen er frygten for en stigende inflation i USA.

»At vi nu kan se, hvordan inflationsbekymringerne nu sender både aktier og kryptoaktiver ned, er det hidtil klareste signal om, at kryptoaktiver som bitcoin kan blive påvirket på samme måde som aktiemarkederne,« siger han:

»Investorerne er begyndt at se risikoaktiver som krypto på samme måde som teknologiaktier. Det gør Bitcoin markant mere følsom over for inflation end tidligere.«