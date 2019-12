Hvis 75-årige Birthe Nielsson fra Odense får sin vilje, er der kalvekød eller oksekød til aftensmad. Glem plantesteg, kikærter eller plantefars. Birthe holder på kød.

»Jeg elsker kød. Og ved du hvad? Som en gammel kone på 75 vil jeg have mine varer i fred,« siger Birthe Nielsson og fortsætter:

»Jeg ved godt, at der er mange, der går ind for, at vi skal droppe kødet. Men jeg er sgu ligeglad med, om man skal skældes ud for at spise kød. Jeg har aldrig personligt oplevet at få skældud for det, men jeg kan love dig for, at jeg giver svar på tiltale, hvis nogen prøver.«

Birthe er langtfra alene.

En ny undersøgelse fra Madkulturen har netop vist, at 79 procent af danskernes aftenmåltider indeholder kød.

Det er en stigning i forhold til årene før.

En stigning, som er sket, selvom den ene undersøgelse efter den anden de seneste år har vist, at danskerne siger, at de spiser mindre kød – eller vil spise mindre kød – af hensyn til klimaet.

For Birthe handler hendes fortsatte indtag af kød ikke om, at hun har noget imod klimaindsatsen.

»Jeg køber for eksempel ikke plastikposer længere, og jeg sparer, hvor jeg kan. Så jeg er helt med på det der,« siger hun:

»Men jeg skærer ikke ned på kød, for jeg kan altså godt lide et stykke kød. Jeg elsker et stykke okse- eller kalvekød, og det har jeg det godt med.«

For Jon Fuglsang, der er madsociolog på Københavns Professionshøjskole, er det ikke overraskende, at danskerne stadigvæk spiser masser af måltider med kød.

»En ting er at sige, at man gerne vil ændre sine madvaner. Noget andet er at gøre det. Der er rigtig stor forskel på de to ting,« siger Jon Fuglsang:

»Danskerne har travlt. Og når vi skal lave aftensmad, som vi kan lave hurtigt, og som smager godt, er det ofte med kød. For de retter kender vi. De ligger på rygraden,« siger Jon Fuglsang.

Debatten om kød eller ej får bølgerne til at gå ekstremt højt.

Da Politiken som det første medie skrev om undersøgelsen mandag, udviklede det sig til en decideret ordkrig på Facebook.

Her har over 922 kommenteret Politikens artikel, og bølgerne går ekstremt højt.

Fakta: Flere måltider indeholder kød Så stor en andel af danskernes måltider indeholder kød. 2015: 72 % 2016: 75 % 2017: 73 % 2018: 79 % Hvorfor stiger andelen af måltider med kød? En af forklaringerne er, at danskerne i stigende grad spiser mad, de har bestilt udefra. Og det indeholder ofte kød. Kilde: Madkulturen

Debatten deler sig groft sagt i to grupper.

I den ene lejr rakker hobetal af brugere ned på danskere, som fortsat spiser meget kød.

I den anden lejr erklærer folk sig trætte af at skulle skældes ud, fordi de fortsat spiser bøffer og steg.

»Der er ingen tvivl om, at der foregår en form for udskamning af kødspisere, og at debatten på det her område er meget skarp og polariseret,« siger Jon Fuglsang:

»Der foregår en værdikamp. Der er en masse moderne forbrugere, som gerne vil skilte med, at de er moderne, og lige nu er det moderne at spise mindre kød.«

»På den anden side er der en meget traditionel madkultur. Og de to clasher lige nu.«

Jon Fuglsang tror, at der er lang vej til, at kødforbruget for alvor falder i Danmark, selvom det er nødvendigt.

»Det handler om vaner. Der er stemmer i Danmark, som melder meget skarpt og ofte ud om kødfrie dage og produkter. Men de stemmer fylder en del mere, end den tendens reelt er udbredt i den danske befolkning.«