Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Birgitte Dinesen kunne ikke tro sine egne øjne, da hun så sin gasregning.

Rygter om, at der var spammail i omløb om gasregninger fik hende til at tjekke spamindbakken. Der var intet. Næste skridt var at tjekke netbanken. Og den var god nok.

Gasregningen lød på 26.600 kroner. For et år siden lød regningen på 5.500 kroner.

»Min første tanke var, at det simpelthen måtte være en fejl. Det kunne umuligt være rigtigt. Jeg var godt klar over, at der var stigende priser, men det her er jo fuldstændig absurd,« siger Birgitte Dinesen, som første gang fortalte sin historie til TV Midtvest.

Priserne på himmelflugt har fået Birgitte Dinesen til at spare, hvor man kan spare. Bilen, som hun ellers havde drømt om at tage på en tur 'ud i det blå' til syden i løbet af sommeren, lader hun stå parkeret så meget som muligt.

»Vi skærer ned på alt. Der er intet, der er overladt til bare at gøre det, man har lyst til. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg senest har været i biografen eller kørt en tur til stranden, bare fordi det kunne være fedt,« Birgitte Dinesen.

Hun har også forsøgt at afsøge markedet for at få en alternativ energikilde, men her er prisen ind til videre for høj. Men noget skal der gøres.

»Vi bliver jo nødt til at gøre et eller andet. Min bankdame fortæller mig, at jeg ikke kan bo billigere, end jeg gør nu. Det findes ikke,« siger hun.

Men Birgitte Dinesen kan godt se langt efter, at priserne på gas begynder at falde eller i det mindste være mere stabile.

Det spår chefanalytiker og privatøkonom hos Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.

Det er især Ruslands invasion af Ukraine, der får priserne til at stige og stige.

»Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at priserne kommer til at falde hen over vinteren, fordi det, der først og fremmest driver gaspriserne, er Putin. Selvom der er muligheder for andre varmekilder som flydende naturgas, så er de slet ikke lige så billige,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hvis situationen i Ukraine ikke ændrer sig, hvad kan vi så forvente af vinteren?

»Nu har jeg ikke lige regnet på det de seneste dage, men det kan da sagtens være, at den regning, som hun har fået, vil være mindst lige så høj til næste år. Men det svinger ekstremt meget,« siger Louise Aggerstrøm Hansen og tilføjer.

»Der er også den risiko, at russerne simpelthen lukker for gassen. Så bliver det jo i sagens natur rigtig dyrt.«

Louise Aggerstrøm Hansen råder forbrugerne til at tænke over, hvordan man bruger varmen. Tag kortere bade, skru ned for varmen og på med sutskoene.

Hvordan tror du, at din økonomiske situation ser ud om et år?

Og selv om det er en dyr løsning at skifte varmekilde, så er det lige før, det bedre kan betale sig, mener hun.

Når det kommer til, hvad man kan gøre fra politisk hold i forhold til gaspriserne, så ser det svært ud.

»Der er ikke noget 'quickfix'. De her priser er så uforudsigelige. Man skal også være påpasselig med at give for mange tilskud, fordi det ikke giver incitament til at skrue ned for varmen for forbrugerne,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.