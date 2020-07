Da Birgitte Toft Bork lørdag 11. juli fiskede et gavekort fra Smartbox op af skuffen i sit hjem, var det en længe ventet gave, hun endelig stod til at nyde.

Hun havde fået gavekortet 'gastronomi for 2' i julegave af sine forældre og glædede sig nu til at få den 'udsøgte middag', gavekortet lovede, på sin sommerferie i Odense. Men så gik noget galt, og Birgitte sidder nu forbløffet tilbage.

»Det har været en sindssygt dårlig oplevelse, hvor man sidder med en mærkelig følelse af at være blevet snydt,« siger 44-årige Birgitte Toft Bork fra Tønder.

Da Birgitte gik ind på Smartbox' hjemmeside og skrev gavekoden ind for at aktivere den, fik hun nemlig besked om, at gavekortet allerede var indløst.

Birgitte var forbløffet, da hun pludselig kunne se, at hendes gavekort var indløst, selv om hun først lige havde pakket det ud. Foto: Privat Vis mere Birgitte var forbløffet, da hun pludselig kunne se, at hendes gavekort var indløst, selv om hun først lige havde pakket det ud. Foto: Privat

»Jeg tænkte, det var en fejl, så jeg downloadede deres app. Der fik jeg samme besked.«

Birgitte kontaktede sine forældre for at høre, om de havde kvitteringen til det 799 kroner dyre gavekort, men det havde de ikke længere. Så hun tog kontakt til Smartbox på Messenger.

Her lød beskeden:

'Der er desværre ikke mere at gøre, når boksen er blevet brugt, så vi vil foreslå at melde det til politiet.'

»Jeg havde lige åbnet gavekortet, så hvordan kan det være brugt?« siger Birgitte Toft Bork:

»Jeg sidder med en følelse af, at det er mig, der bliver anklaget for at snyde. Det er virkelig dårligt, og det gør mig ondt på mine forældres vegne, som har givet mig en gave i den bedste mening. Det er mange penge for dem.«

Birgittes historie kommer, efter B.T. lørdag kunne beskrive en stort set identisk sag med Arne og Lone, som også fik besked på, at gavekortet allerede var brugt, da de forsøgte at aktivere deres Smartbox-gavekort til et kroophold i Ribe.

Flere andre Smartbox-kunder har kontaktet B.T. med historier om lignende dårlige oplevelser.

Alle beskriver de scenarier, hvor de har forsøgt at registrere et gavekort på Smartbox' hjemmeside, hvorefter de har fået besked på, at det på uforklarlig vis allerede er indløst.

Tidligt tirsdag fik B.T. telefonisk kontakt til Robert Nielsen, der er Country Manager for Smartbox, for at spørge ind til, hvordan i alverden de her situationer kan opstå, og hvorfor Birgitte – ligesom Arne og Lone – blev henvist til at gå til politiet af Smartbox' medarbejdere.

Robert Nielsen havde ikke tid til at tale, men bad i stedet B.T. om at sende en mail.

Senere sendte Smartbox følgende kommentar til sagerne om de allerede indløste gavekort:

'Hos Smartbox ønsker vi, at alle forbrugere kan nyde den oplevelse, de har fået. Det er derfor, vi opfordrer forbrugeren til at registrere deres voucher via vores hjemmeside eller vores mobil-app, efter de har fået vouchere. På den måde kan forbrugeren drage fordel af gratis forsikring mod tyveri og tab af voucheren, og forbrugeren vil modtage påmindelser om at bruge eller ombytte voucheren, inden den udløber'.

'I de sjældne tilfælde, en voucher ikke kan bruges på grund af tekniske eller svigagtige grunde, garanterer vi, at vores kundeservice vil hjælpe med at finde en løsning, således at forbrugeren kan nyde oplevelsen.'