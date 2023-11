Streaming, fitness, telefoni, lydbøger, beautyboxes, podcast og så videre...

Der er nærmest ikke dét, som du i dag ikke kan tegne et abonnement på.

Men alligevel har Nordisk Film Biografer tirsdag formået at tilføje endnu en mulighed til puljen af røde felter i dit Excel-budget.

Det er nemlig nu muligt at tage så meget i biffen, som du vil, hvis du samtidig punger 229 kroner ud én gang om måneden.

Med abonnementet 'Unlimited' er der frit valg mellem alle film i alle 23 Nordisk Film-biografer, så længe du binder dig i fire måneder.

»Vi har en binding på fire måneder, så man også forpligter sig til noget. Ellers vil man kunne købe et abonnement, opsige det næste dag og så bruge en måned på at se alle film i biografen. Det vil ikke give mening for os,« siger direktør i Nordisk Film Biografer, Casper Bonavent.

Det vil altså betyde, at man som minimum skal betale 916 kroner for at prøve Unlimited-abonnementet, men det er ikke noget, som ifølge Casper Bonavent vil holde kunderne væk.

Man har nemlig de seneste to år med succes kørt en form for forsøgsordning i Aalborg, hvor man i Nordisk Film Aalborg-biografen har kunnet betale et månedligt beløb og se så mange film, som man lyster. Og her var bindingsperioden et halvt år.

»Vi er ikke nervøse for, at brugerne er trætte af bindingsperioden. I Aalborg har det været seks måneder, og der har vi ikke oplevet noget,« siger Casper Bonavent.

Nordisk Film Biografer (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Nordisk Film Biografer (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Til gengæld har man kunnet konstatere, at det totale antal biografbesøg i Aalborg-biografen er steget, siden man indførte abonnementsordningen.

Og derfor er der selvfølgelig også én slags kunde, der i dag er vågnet op til en skøn nyhed.

»I gennemsnittet går en dansker i biografen to til tre gange om året, men det er klart, at det her vil være en tidlig julegave for en lille gruppe af filmentusiaster, der går rigtig meget i biografen. De vil spare mange penge,« siger Casper Bonavent.

Biografabonnementer som dette er ganske normale i flere andre europæiske lande, og derfor kalder B.T.'s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, også dagens nyhed for et »kæmpe skridt«.

»Det er et kæmpe skridt for biografbranchen i Danmark. Nordisk Film Biografer er markedsleder, så når de går ud med sådan et abonnement her, bliver resten af branchen nødt til at følge enormt tæt med og overveje noget af det samme.«

»Det har været længe undervejs. Vi har set de her koncepter i udlandet gennem flere år i forskellige former, og til at starte med var biografbranchen meget afvisende, men det har stille og roligt vundet indpas og vist sig at være en god forretning,« siger forbrugerredaktøren.

I store træk vurderer Niels Philip Kjeldsen abonnementsløsningen til at tjene to overordnede formål.

»Sådan et abonnement tjener to formål. Det ene er at hegne kunden ind. Har du sådan et abonnement til Nordisk Film Biografer, så går du ikke i biografen andre steder. Så får Nordisk Film både kunden hver måned med alle de popcorn og al den slik, der kommer oven i. Så det er et loyalitetsprogram.«

»Men branchen er også nødt til at tænke i nye idéer og koncepter. Streamingbranchen er en hård konkurrent, som jo netop står for all inclusive for en månedlig sum. Så ud over at opgradere kraftigt på lyd, billede og samlet biografoplevelse, så er sådan et abonnement her også en del af indsatsen for hele tiden at være relevant for kunderne,« siger forbrugerredaktøren.

Og Casper Bonavent erkender da også, at de mange biografbesøg har en ekstra fordel, når det kommer til salg af proviant.

»Vi har både kiosker og caféer i flere af vores biografer, og det er selvfølgelig klart, at det er en del af vores regnestykke, at flere biografture også giver flere besøg og køb af sodavand, kaffe, popcorn og så videre,« siger direktøren.