Stemningen er 'nervøs og spændt' i den danske biografbranche efter to måneder, hvor millionerne er fosset ud af kassen.

Siden biograferne genåbnede i starten af juni, har salget af billetter, popcorn, slik og sodavand været så underdrejet, at der er tale om tabt omsætning for op mod 100 millioner kroner. Nogle steder er situationen på vej til at blive kritisk.

»Lige nu er der mange biografejere, som tager penge med på arbejde hver dag. Det kan gå i en periode, hvis man har en solid egenkapital eller en god bank. Men tre måneder mere på den måde, og så bliver det kritisk for mange,« siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer.

Efter nedlukningen af biograferne fra midten af marts til slutningen af maj, hvor branchen fik 100 procent dækning via hjælpepakker, har biograferne været åbne siden starten af juni.

To store forhindringer har betydet, at der ikke er lige så mange kunder som normalt.

Den ene er, at biograferne ikke må fylde salene, fordi der, som forebyggelse mod coronasmitte, skal være et sæde mellem hver gruppe gæster.

Den anden er, at der kommer meget få nye film i biograferne. Adskillige blockbuster-film, der normalt ville sælge flere hundrede tusinde billetter, er blevet udskudt af filmstudierne i USA, indtil biografer i hele verden igen er åbne.

Og det har gjort rigtig ondt på biograferne.

Direktøren for Danske Biografer, Lars Werge, fortæller, at biografbranchen er hårdt ramt af coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Direktøren for Danske Biografer, Lars Werge, fortæller, at biografbranchen er hårdt ramt af coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det så egentlig okay ud i starten af genåbningen – især i slutningen af juni. Men det har været en tung juli. I perioder har billetsalget været 40-50 procent af det normale billetsalg,« siger Lars Werge:

»Derudover har du salget af slik, sodavand og popcorn. Sidste år solgte vi omkring 13 millioner billetter. Så hvis du kører på 50 procent – indtil videre i to måneder – er det klart, at nogen har det meget svært.«

I branchen har man ikke et officielt tal for, hvor meget omsætning der er gået tabt, men en simpel udregning kan give et fingerpeg.

En biografbillet kostede i 2019 gennemsnitligt 90 kroner. Det er en gennemsnitlig månedlig omsætning for branchen på 96 millioner kroner i billetsalg alene.

Halverer man to måneders omsætning, er der tale om et tab i omsætningen på 96 millioner kroner i juni og juli sammenlagt.

Derudover kommer tab i salg af popcorn, sodavand og slik, som også må formodes at være adskillige millioner kroner om måneden på brancheniveau.

»Lige nu er stemningen nervøs og spændt. Vi håber, at filmen 'Tenet', som er blevet udskudt et par gange, kan vises i slutningen af august, og at det kan give et boost,« siger Lars Werge.

Hos Nordisk Film Biografer, som er Danmarks største biografkæde, forsøger man at se det positive.

Christopher Nolans film 'Tenet' er blevet udskudt et par gange og står lige nu til at få premiere i slutningen af august. Biograferne håber, at det kan give vind i sejlene. Foto: Stephane Mahe Vis mere Christopher Nolans film 'Tenet' er blevet udskudt et par gange og står lige nu til at få premiere i slutningen af august. Biograferne håber, at det kan give vind i sejlene. Foto: Stephane Mahe

Her erklærer direktør Casper Bonavent sig 'meget taknemmelig' for de hjælpepakker, branchen har fået indtil videre.

Han erkender, at de manglende blockbuster-film og corona-restriktioner har 'givet dybe ridser i lakken, som vi må tilpasse vores drift efter'.

Men han noterer, at de film, der går, og som normalt ikke vil sælge mange billetter, har klaret sig godt efter genåbningen. Et resultat, der peger i retning af, at folk stadigvæk har lyst til at gå i biografen.

'Vi er først i krise, når lysten og behovet efter den gode filmoplevelse forsvinder, og det er der altså intet, der tyder på,' skriver Casper Bonavent i en mail.

Den sidste James Bond-film solgte over en million billetter i Danmark. Den seneste skulle have haft premiere i sommer. Nu ser det ud til, den måske først kommer i 2021. Foto: JOERG CARSTENSEN Vis mere Den sidste James Bond-film solgte over en million billetter i Danmark. Den seneste skulle have haft premiere i sommer. Nu ser det ud til, den måske først kommer i 2021. Foto: JOERG CARSTENSEN

Han vurderer, at når lønkompensationsaftalerne udløber i slutningen af august, vil branchen være 'tæt på normalen', ligesom han forventer 'et stærkt efterår og en stærk vinter'.

Lars Werge forsøger stadigvæk at råbe politikerne op.

For selv om nogle biografer fortsat har en portion af deres medarbejdere hjemme på lønkompensationsordninger og senere på året kan søge noget erstatning for tabt omsætning med tilbagevirkende kraft, føler han, at branchen er blevet efterladt.

»Selv hvis vi får store film i biografen, må vi ikke fylde vores sale. Vi får ikke kompensation for den begrænsning, vi er blevet pålagt,« siger Lars Werge:

»Samtidig ser du museer, dyreparker og forlystelsesparker, der har fået en sommerpakke, så de kun skal tage halv pris for entreen. Den er vi ikke del af, selv om vi også er i oplevelsesbranchen, og det presser også vores branche. Så jeg føler lidt, vi er blevet efterladt på perronen.«