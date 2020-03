Hvis du en af de kommende uger overvejer en tur i biografen, skal du undlade at hoste, nyse eller snotte, mens du er til stede.

Du risikerer ganske enkelt, at personalet i biografen beder dig om at gå hjem igen.

Det gør du, fordi biografbranchen i Danmark er gået i gang med at tage sine forholdsregler for at undgå spredning af Covid-19 – bedre kendt som coronavirus.

Ud over at holde øje med gæsterne skal biograferne hænge informationsmateriale op, stille håndsprit til rådighed og placere stole med større afstand end normalt.

I Nordisk Film Biografer, som er Danmarks største biografkæde, har man sågar indført et loft, så der kun må være 1.000 gæster i biografernes lokaler ad gangen.

Det er for eksempel halvdelen af, hvad der kan være i Palads i København.

De mange tiltag i Danmark kommer, mens biografbranchen verden over er ramt af en økonomisk torpedo på grund af coronavirus.

Udbruddet har allerede ført til, at premieren på den næste James Bond-film, 'No Time to Die', er blevet flyttet fra april til november af ren frygt for, at billetsalget til en af branchens guldkalve flopper.

Den næste James Bond-film er blevet skubbet adskillige måneder. Det kan koste de danske biografer dyrt. Foto: JOERG CARSTENSEN Vis mere Den næste James Bond-film er blevet skubbet adskillige måneder. Det kan koste de danske biografer dyrt. Foto: JOERG CARSTENSEN

I Kina er omkring 70.000 biografer lukket ned på grund af coronavirus, mens omsætningen er smuldret til en 10.-del af sit normale niveau, skriver Variety.

Samtidig er tusinder af biografer lukket ned i lande som Sydkorea og Italien. I adskillige andre lande – især i Asien – er antallet af besøgende i biograferne i frit fald.

Det giver både dyb nervøsitet i Hollywood og i biografbranchen verden over.

Også i Danmark følger man udviklingen tæt.

»Det ser ud, som om billetsalget over weekenden var lidt lavere end året før, men det kan også være på grund af udvalget af film. Så det er svært at konkludere efter én weekend,« siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer.

Han erkender dog, at coronavirus kan blive rigtig dyrt for de danske biografer.

Udsættelsen af premieren på James Bond er et godt eksempel på netop det.

»Vi havde forventet, at James Bond ville sælge rigtig mange billetter, så der er da nogle biografdirektører, som lige nu overvejer, hvordan man så tilrettelægger programmet. Der var blandt andet mange VIP-arrangementer, som nu ikke bliver afholdt,« siger Lars Werge:

»Men håbet er, at de indtægter bare bliver flyttet nogle måneder. Og så arbejder man på at rykke på nogle andre premierer.«

Nu venter de danske biografer på at se, om regeringen kommer med nye meldinger – og eksempelvis indfører påbud eller sænker grænsen for, hvor mange der må samles på ét sted.

»Vi har den samme usikkerhed og nervøsitet, som mange andre brancher oplever lige nu. Vi synes ikke, det er nogen fest overhovedet,« siger Lars Werge:

»Men vi forsøger da at følge de anbefalinger, der kommer fra myndighederne, og jeg synes, at vi har været gode til det indtil videre. Nu må vi se, hvad de kommende måneder bringer.«