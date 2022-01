Det startede, som så meget andet starter, når en stor kæde forsøger at købe op og udvide sit imperium.

I december 2019 kastede verdens næststørste biografkæde, britiske Cineworld, sin kærlighed på den største biografkæde i Canada, Cineplex. Et opøb tog form.

Men i stedet for et opkøb, som ville have gjort Cineworld større end verdens største kæde, AMC, er det endt i en voldsom krig, som trækker overskrifter i flere internationale medier, skriver The Times og The Globe and Mail.

Tilbage til begyndelsen.

Cineworld, som er til stede i 10 lande, var så begejstrede for udsigten til at købe Cineplex, som sidder på 75 procent af markedet i Canada, at en gigantisk handel hurtigt kom i stand.

2,8 milliarder canadiske dollar og så var den handel i hus.

Begge bestyrelser godkendte handlen. Begge kæders aktionærer var glade.

Men under overfladen begyndte tingene hurtigt at smuldre.

I London begyndte man at rynke på brynene over den gæld, opkøbet ville efterlade Cineworld med, og så kom coronakrisen ellers buldrende i foråret 2020.

Biografer blev lukket ned. Branchen blev ramt af en torpedo på verdensplan.

Og i sommeren 2020 fik Cineworld kolde fødder. De trak sig fra handlen med den begrundelse, at Cineplex havde ‘brudt visse regler’.

I stedet for et opkøb og en fusion, begyndte de to kæder nu at sagsøge hinanden.

Canadiske Cineplex har i første omgang fået medhold. Foto: CHRIS HELGREN Vis mere Canadiske Cineplex har i første omgang fået medhold. Foto: CHRIS HELGREN

Cineworld sagsøgte Cineplex for ikke at overholde forskellige betingelser for overtagelsen.

Cineplex sagsøgte i grove træk Cineworld for at trække sig fra en handel, der allerede var underskrevet, og for ikke at leve tilstrækkeligt op til sine forpligtelser.

Det endte ikke godt for Cineworld. Den 14. december 2021 gav højesteretten i Ontario Cineplex medhold.

Cineworld er dømt til at betale 720 millioner britiske pund – eller 6,44 milliarder danske kroner – i erstatning.

Den afgørelse appelerede Cineworld på stedet.

Og før retten overhovedet har taget stilling til den appel, har Cineplex nu appeleret appellen.

Ja, du læste rigtigt – Cineplex har appeleret en appel og stillet yderligere krav for andre elementer, end det Cineworld i første omgang blev dømt til at betale erstatning for.

Det er et forvirrende morads.

Og det har sendt Cineworld ud i store problemer.

I følge JP Morgan var udfaldet af den første sag ‘langt værre end markedet forventede’ for Cineworld, og kædens aktier er faldet i værdi.

I følge analytikere ved Peel Hunt kan sagen blive så alvorlig for Cineworld, at kæden må ud ‘og rejse kapital’ for overhovedet at have råd til at betale erstatningen til Cineplex.

Det, der lignede en udvidelse af et imperium, truer altså nu potentielt Cineworld på livet.

Nu er sagen så blevet interessant på et principielt niveau i Canada.

Her mener man nemlig, at den næste afgørelse i appel-sagen kan sætte juridisk præcedens for andre sager, hvor pandemien har haft indflydelse på lignende sager om opkøb og fusioner.