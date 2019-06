Når Danmark med jævne mellemrum oplever skybrud og oversvømmelser, oplever landets bilværksteder et stigende antal henvendelser.

Nogen har kørt gennem lidt for store vandpytter, og andre parkeret bilen et uheldigt sted henover natten.

»Der har aldrig før været så mange biler på værkstedet med skader relateret til vejret,« siger Jan Sturm, der er analysechef for værkstedsportalen Autobutler.

»Det skyldes, at vi har haft flere dage i træk med skybrud, men også at bilisterne ikke er klar over, hvor let en moderne bil går i stykker, hvis den udsættes for vand.«

I tirsdags modtog værkstederne tilknyttet Autobutler 18 henvendelser om oversvømmede biler, onsdag fik de endnu 12 og i dag, torsdag, 10 yderligere.

Alle tilfælde er knyttet til de sidste dages voldsomme vejr og store mængder regn.

Det er ifølge Jan Sturm alene de tal, der gør sig gældende for værkstederne, som hører under Autobutler, ligesom mange tilfælde aldrig ender hos værkstederne i første omgang. Antallet af druknede biler er derfor med stor sandsynlighed langt større.

For mange er konsekvensen også den samme. Motoren har suget vand ind og bilen totalskadet.

6 gåde råd Kør ikke ud i store vandmasser Forsøg ikke selv at starte en bil, der har været "under" vand, da det kan ødelægge motoren Ved mistanke om vandskade kontakt værksted og forsikringsselskab Har bilen været "under" vand, skal der fagfolk til for at få bilen helt tør Det er kaskoforsikringen der dækker, hvis uheldet er ude Står vandet ikke højere end nederste kant af fælgene, behøver du ikke være nervøs Forsøg ikke at starte bilen, mens den holder i vandet. Du risikerer, at motoren suger vand ind, og den dermed låser og går i stykker. Det samme gælder, hvis du forsøger at køre igennem for eksempel en viadukt, hvor der har samlet sig meget vand. Her vil bilen skubbe vandet foran sig, hvilket vil skabe en bølge, der let kan blive suget ind i motoren. Du risikerer altså at bilen går i stå undervejs. Her skal du heller ikke forsøge at starte bilen igen og køre videre. KILDE: FDM

I de fleste tilfælde, hvor motoren slet ikke kan starte, ender sagerne hos forsikringen, der ofte kategoriserer bilerne som totalskadet.

Når først ledningerne og teknologien er blevet oversvømmet i bilens motor, løber værkstedsregningerne nemlig nemt op i over 100.000 kroner.

»Det er dyrt at reparere den slags skader. Som hovedregel kan det slet ikke betale sig, hvis motoren har været oversvømmet,« siger Jan Sturm, som forklarer, at de nye bilmodeler, der har meget mere teknik installeret, er ekstra udsatte.

At mange angiveligt tror, at de uden problemer kan køre hurtigt gennem store vandmasser i eksempelvis oversvømmede viadukter, får nu værkstedsportalen til at advare de danske bilejere.

»Nogen tror, at hvis bare de kører hurtigt gennem vandmasserne, så skader det ikke. Men det har faktisk den modsatte effekt. Jo hurtigere man kører gennem vandet, jo mere vand passerer gennem motoren gennem indsugningen,« siger Jan Sturm.

Er bilen oversvømmet? Det skal du gøre Bilen har stået stille i vand

Bugser bilen væk. Du må ikke prøve at starte motoren, da du så risikerer at suge skidt og vand rundt i systemet.



Vand i kabinen

Bilen kan blive angrebet af skimmelsvamp. Det er en omfattende proces at tørre en bil, hvor sæderne og isolering skal afmonteres. Bilen stilles i en tørrehal i 24 timer.



Du har kørt i kæmpe vandpytter

Selv om bilen måske ikke virker til at have taget skade, bør du vaske undervognen i en vaskehal. Ellers risikerer du, at saltvand og skidt sætter sig fast i motor og ledningsnet.



Bilen er gået i stå medens du kørte

Hvis bilen er gået i stå i vand, må du ikke forsøger at starte den. Det vil blot forværre problemet.

KILDE: Autobutler

Som analysechef har han kigget tallene igennem for de sidste ni år uden at finde et tilsvarende højt antal henvendelser om vandskader.

»Enten er bilejerne blevet mere sløsede, når de kører gennem vand, ellers har der bare været flere dage med skybrud og hårdt vejr.«

Advarslen fra bilværkstederne lyder derfor på, at man først og fremmest skal orientere sig efter store vandmasser og kører udenom, men hvis man endelig skal køre gennem, kan man med fordel sætte farten ned.