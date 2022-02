I starten af januar gik nedtællingen i gang.

Det tikkende ur talte dage, timer og sekunder, og det foregik både på en hjemmeside og i en app på tusinder af danskeres telefoner. I Svinninge tæt på Holbæk sad 31-årige Jeanette Idskou og fulgte med.

Nedtælling var igangsat af bagerkæden Lagkagehuset.

De talte ned til, at deres fastelavnsboller kom på hylderne. Og da uret ramte nul, satte Jeanette Idskou tænderne i en af deres fastelavnsboller ikke så længe efter.

»Jeg glæder mig til fastelavnsbolle-perioden, og jeg har allerede spist fem-seks stykker i år. Der er ingen tvivl om, at de er blevet ret dyre. Men jeg betaler gerne prisen, for fastelavnsboller kan noget, som andre kager ikke kan,« forklarer Jeanette Idskou fra Holbæk, der indtil videre i år har smagt fastelavnsboller fra tre forskellige bagerier.

Udvalget af fastelavnsboller er eksploderet de seneste år i Danmark. Det samme er prisniveauet.

Det er ikke usædvanligt, at fastelavnsboller med alverdens fyld nu koster 30-40 kroner stykket, og i de mest markante tilfælde koster de mere end en halvtredser.

Spørgsmålet er så, om de efterhånden hundedyre luksus-fastelavnsboller er pengene værd?

For at besvare det spørgsmål fik B.T. tirsdag besøg af en af landets førende smagstestere, som smagte og vurderede seks af de dyrere fastelavnsboller på markedet.

En test med et enormt opsigtsvækkende resultatet, som vi ser nærmere på om lidt.

Men først:

Hvordan i alverden er i vi endt i en situation, hvor alle landets supermarkeder har fastelavnsboller til salg fra starten af januar, og hvor Lagkagehuset tæller ned til, at deres fastelavnsboller kommer på hylderne?

»For os har fastelavnsboller altid været en stor ting, men sidste år under coronanedlukning skete der virkelig noget. Fastelavnsboller tog et kvantespring, og derfor har vi valgt at lave en nedtælling i år, fordi der er så stor interesse,« forklarer Lisa Rossen, managing director for Lagkagehuset i Danmark:

»Der er nok flere årsager til, at fastelavnsboller er blevet så stort. De smager godt, de er smukke og farverige, og de danner rammen om hygge og fællesskab.«

Også Maja Lytje fra København er hoppet med på fastelavnsbolle-bølgen.

»Jeg synes godt nok, de er blevet dyre, og jeg bliver lidt nærig, hvis det koster 55 kroner. Men jeg elsker fastelavnsboller. Jeg har spist fire indtil videre i år, og jeg ender nok over 10. Det er altid et glædeligt gensyn,« siger Maja Lytje.

Og så tilbage til smagstesten.

Tirsdag middag havde B.T. besøg af Michael René, som er lektor på Københavns Professionshøjskole, og som gennem to årtier har deltaget i hundreder af smagstest i danske medier.

Han fik serveret seks fastelavnsboller i prisspændet 20-55 kroner, og det endte med et markant resultat.

En af de billigste fastelavnsboller bankede flere af de dyre og ‘luksuriøse’ konkurrenter.

»Det gør mig helt glad, at det kan lade sig gøre. Det er fedt, at en fastelavnsbolle, der faktisk også er til at betale, smager så godt,« lød vurderingen fra Michael René.

