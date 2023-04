Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

45.000 borgere i de sjællandske byer Slagelse, Korsør og Næstved kan se frem til lavere elregninger.

Det sker fra 1. maj.

Ifølge TV 2 Øst er det energiselskaberne NKE-Elnet og Zeanet, der til den tid vil sænke den såkaldte nettarif – altså prisen, som kunder betaler for at få leveret strømmen.

»Vi glæder os naturligvis over at kunne være med til at lette lidt på elregningen, da vi ved, at den seneste tids høje elpriser har kunnet mærkes hos forbrugerne,« siger Steen Lindhardt, direktør i NKE-Elnet.

Det lyder videre, at en gennemsnitlig parcelhuskunde hos de to selskaber vil kunne spare mindst 500 kroner om året med et samlet forbrug på 4.000 kilowatt.

Energiselskaberne sænker priserne, fordi de generelle elpriser er begyndt at falde efter den seneste tids himmelflugt.

Hos NKE-Elnet og Zeanet håber man på, at de kommende prisnedsættelser kun vil være begyndelsen på en normalisering.