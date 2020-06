Langt de fleste boligkøbere kan blive enige om, at havudsigt er noget af det allermest eftertragtede, når jagten på et nyt hjem sættes ind.

Hvis man så lægger sommer, sol og sommerhus oveni - til spotpris vel at mærke - så er det meget tæt på opskriften på en god dansk ferie, hvor mangt en pengepung kan være med.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

I øjeblikket er der nemlig en del sommerhuse til salg med det efterspurgte kig til havet - og flere af dem kan du endda få fingrene i for under én million kroner.

Her er de fem billigste sommerhuse med havudsigt til salg

Foto: EDC Lars Jensen, Sæby Vis mere Foto: EDC Lars Jensen, Sæby

Nordre Strandvej 17, Sæby

Lige nu kan du få både sommerhus og havudsigt for færrest penge i Sæby udenfor Frederikshavn i Nordjylland.

Her ligger nemlig et 47 kvadratmeter stort, grønt træsommerhus med tre værelser på en høj grund med udsigt til Kattegat, som er til salg for 398.000 kroner.

Se sommerhuset her.

Foto: Nybolig Maribo og Rødby Vis mere Foto: Nybolig Maribo og Rødby

Askø Strandvig, Askø

I Smålandsfarvandet nord for Lolland på Askø ligger der et sommerhus i første række til vandet, som er til salg for 495.000 kroner.

For det beløb får du tre værelser, et udhus og en næsten 1.400 kvadratmeter stor grund ikke langt fra havet.

Se sommerhuset her.

Foto: Home Køge Vis mere Foto: Home Køge

Strandvejen, Køge

For 595.000 kroner kan du købe et 71 kvadratmeter stort, klassisk træsommerhus på Strandvejen syd for Køge.

Fritidsboligen er fra 1927 og ligger på en lejet grund med frit udsyn til vandet i Køge Bugt, det oplyser Boliga.dk.

Se sommerhuset her.

Foto: EDC Frederikshavn Vis mere Foto: EDC Frederikshavn

Hedestien, Sulbæk

Der ikke mange meter til vandet fra det 45 kvadratmeter store sommerhus i Sulbæk udenfor Frederikshavn, som ligger i første række til Kattegat.

Træhuset fra 1950 har to værelser og blandet andet også en terrasse og så kan det blive dit for 645.000 kroner.

Se sommerhuset her.

Foto: EDC Poul Erik Bech, Sønderborg Vis mere Foto: EDC Poul Erik Bech, Sønderborg

Dyssevænget, Asserballeskov

På en grund ved Asserballeskov på Als med udsigt til Lillebælt ligger et 63 kvadratmeter stort sommerhus fra 1971, som er til salg for 695.000 kroner.

Med i prisen følger udover tre værelser og en udsigtsterrasse en grund på lige over 900 kvadratmeter.

Se sommerhuset her.

*Boliga.dk har medtaget fritidshuse udbudt offentligt til salg, hvor ordet "havudsigt" indgår i salgsopstillingen.