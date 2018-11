Nej, der er ikke noget galt med benzinstanderen, hvis den viser en pris på blot et enkelt ciffer før kommaet. Prisen på en liter brændstof er ganske enkelt i bund lige nu.

Således glæder det formentlig bilister over hele landet, at der nu kan tankes 95 blyfri for blot 9,71 øre, som det eksempelvis var tilfældet i Aarhus søndag morgen.

Og det er rigtigt, hvis du tænker, at det er et godt stykke tid siden, at det har været så billigt at tænde motoren og køre turen til og fra arbejde eller til supermarkedet.

For ifølge brændstofstationernes brancheforening, Drivkraft Danmark, er det omkring et år siden, at der kunne tankes for samme, lave priser.

Bemærker du, når benzinpriserne stiger eller falder?

»I slutningen af sidste år lå vi også på et niveau omkring ti kroner, hvor prisen lokalt kunne være under ti kroner,« siger teknik- og miljøchef Michael Mücke Jensen

Den øjeblikkeligt mindre brændstofudgift til danskerne er kommet efter et markant dyk.

For blot en måned siden lå prisen på en liter benzin på omkring 11,50 kroner.

Og det svarer til, at en almindelig bilist sparer 1.000 kroner på et år, hvis prisniveauet holder.

»En bilist, der kører omkring 17 kilometer på literen og bruger 1.000 liter benzin årligt, sparer 1.000 kroner på et år, hvis man sammenligner en pris på omkring 10,50 kroner, som vi havde for et par uger siden, med priser på mellem 11,50 kroner og 12 kroner, som vi så for en måned siden,« siger teknik- og miljøchef Michael Mücke Jensen.

»Nu er prisen så faldet yderligere med 50 øre,« fortsætter han.

Michael Mücke Jensen forklarer, at ‘det, der i sidste ende bestemmer prisen på standeren er råolieprisen og dollarkursen.

Dollar er godt nok steget, men til gengæld er råolieprisen faldet.’

Det er blevet billigere i løbet af den sidste måned at køre i bil. Arkivfoto Foto: Thomas Freitag Vis mere Det er blevet billigere i løbet af den sidste måned at køre i bil. Arkivfoto Foto: Thomas Freitag

Prisen for en tønde råolie ligger lige nu på 58 dollar, hvor den i begyndelsen af oktober lå på 85 dollar, ifølge Exchange Rates

Michael Mücke Jensen tør ikke spå om, hvorvidt det lave prisniveau fortsætter:

»De sidste par måneder er råolieprisen kun gået opad, og analytikere forudså, at prisen var på vej mod 100 dollar.«

»Men nu er det så gået den modsatte vej. Det kan hurtigt gå begge veje,« siger han.