På kun 39 minutter var alle partout-billetter til festivalen Musik i Lejet udsolgt.

»Det er meget overvældende og vi sætter stor pris på opbakningen,« fortæller medarrangør Andreas Thomas Grauengaard.

Det er ikke kun online, at billetterne forsvandt på få minutter, det er nemlig også muligt for de lokale at købe billetten i byen Tisvildeleje, hvor festivalen afholdes.

»Vi har et lokalsalg, hvor folk har stået i kø siden klokken halv seks i morges,« siger Andreas Thomas Grauengaard til B.T.

Der stod mere end 300 mennesker i kø, da billetsalget åbnede kl 10 lørdag formiddag.

På Musik i Lejets Facebook-side begyndte folk allerede få minutter over 10 at søge ledige billetter, da de var gået forgæves i det online billetsalg.

En af dem er er Christina Mariua Christophersen. Hun er kommet på festivalen med sin familie flere år.

'Så blev klokken 10.01. Og der er udsolgt til MIL19! Vi sad klar ved tasterne 15 før og var logget ind og det hele... det er virkelig ærgerligt at billethajerne kan gøre at os sommerhusejere/lokale ikke kan komme til vores egen festival! ØV,' skriver hun.

Andreas Thomas Grauengaard forklarer, at man kan holde biletterne låst i op til 15 minutter, når man køber dem online. Derfor kan det ligne, at der er usolgt meget kort til efter man åbnede salget. Det var først kl 10.39 at man kunne melde endeligt udsolgt.

Det er dog fortsat muligt at købe en ungdom- og pensionistbillet. Det er også muligt at købe en festivalpakke, hvor man får en dagsbillet kombineret med en sommerfrokost.

»Vi opfordrer til, at man tilmelder sig vores gruppe af frivillige, hvis man står uden en billet. Vi har hvert år 1500 frivillige,« siger Andreas Thomas Grauengaard.

Festivalen afholdes 18., 19. og 20. juli næste år.