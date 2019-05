Henrik Olsen havde ventet spændt i et par måneder, da han i slutningen af januar fik leveret sin nye Skoda. Han var glad.

Så studsede han over en artikel i avisen. Der stod, at flere bilforhandlere har opkrævet mere i registreringsafgift, end forhandlerne rent faktisk skal betale til Skat. Henrik blev nysgerrig.

Så han loggede ind på skat.dk, hvor man siden august 2018 har kunnet se, hvor meget Skat har opkrævet i registreringsafgift, når du køber en bil.

Her kunne Henrik se, at den forhandler, han havde købt sin Skoda af, havde betalt 169.393 kroner til Skat i registreringsafgift. Henrik selv var blevet opkrævet 183.309 i registreringsafgift af selvsamme forhandler på slutsedlen – knap 14.000 kroner for meget.

Henrik Olsen.

Og Henrik er langtfra alene. Rigtig mange bilkøbere kan have flere tusinde kroner til gode.

FDM har siden efteråret 2018 modtaget mere end 100 henvendelser fra medlemmer, der via skat.dk har opdaget, at deres bilforhandler har opkrævet et større beløb i registreringsafgift, end forhandleren har sendt videre til Skat.

Det vækker harme i FDM.

»Vi er i en branche, hvor vi er vant til at se fiduser fra bilforhandlere. Men det her er en af de værre, og vi er mere eller mindre chokerede. Det er alvorligt det her, og det er rigtig kritisabelt. Branchen har et stort forklaringsproblem,« siger Casper Schad, advokat i FDM.

Mellem 15 og 20 sager er indbragt for Ankenævn for Biler, oplyser FDM. En af sagerne er netop blevet afgjort.

Her havde en bilforhandler opkrævet 4.877 kroner mere i registreringsafgift, end de reelt sendte videre til Skat. Forbrugeren fik medhold i, at forhandleren skulle betale differencen tilbage.

I Henrik Olsens tilfælde henvendte han sig selv til forhandleren, som prompte afviste at betale differencen.

Forhandleren mente, at Henrik havde presset prisen, og at de jo skulle tjene penge et eller andet sted.

Så tog Henrik Olsen fat i FDM, der sendte bilforhandleren en e-mail med krav om tilbagebetaling plus renter.

»Dagen efter kom pengene så ind på min konto. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Og de gav mig også en undskyldning, da jeg var dernede den anden dag for at få skiftet til sommerdæk,« forklarer 58-årige Henrik Olsen:

»Men grundlæggende er det her jo meget forkert at gøre.«

I FDM frygter man, at rigtig mange kunder de seneste år er blevet ramt af bilforhandlernes afgiftsfidus.

Har du også penge til gode? Siden 2018 har du kunnet slå op på Skat.dk og se, hvor meget Skat har opkrævet i vægtafgift, når du har købt en ny bil. Det betyder, at du kan undersøge differencen mellem den vægtafgift, du er blevet opkrævet af din bilforhandler, og den vægtafgift, der rent faktisk er betalt til Skat. Hvis du har betalt mere, end Skat har modtaget, kan du gøre krav på at få differencen tilbage fra din forhandler. I de fleste tilfælde tilbagefører forhandlerne beløbet, når du tager kontakt. I sidste ende kan du føre en sag ved Ankenævn for Biler.

»I næsten alle de tilfælde, hvor medlemmer har henvendt sig til os, har der været noget at komme efter. Det er tankevækkende,« siger Casper Schad og uddyber:

»I de fleste tilfælde har der været tale om beløb mellem 5.000 og 10.000 kroner, men vi har også set 50.000 kroner. Det er simpelthen ikke i orden.«

I Bilbranchen mener man dog, at ordet fidus er for hårdt.

»I mange tilfælde er der tale om en fejl fra forhandlernes side, i andre tilfælde er det en bevidst handling,« siger Niels Suhr Andersen, chefjurist i Bilbranchen:

»Men det er ikke vores indtryk, at det her er et stort brancheproblem.«

Han forklarer, at Bilbranchen har indskærpet reglerne for medlemmerne.

»Det er jo ikke lovligt, så vi har orienteret vores medlemmer om reglerne for fakturering for registreringsafgiften, så de undgår fejl.«