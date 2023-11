Bilka lukker sine såkaldte pickup-stationer i Sønderjylland, hvor kunder kunne hente online-bestillinger.

Stationerne med afhentningsklar dagligvarer har hidtil stået i Tønder, men de bliver nu flyttet ud af landsdelen.

Det vides endnu ikke, hvor de skal hen, men Salling Group vil »ud og afprøve andre beliggenheder«, siger pressechef Jacob Nielsen til DetailWatch.

Bilka lancerede stationerne i april 2021 som led i en strategi, der skulle øge kædens andel af online dagligvaremarkedet.

Det er tilsyneladende ikke gået som håbet: Kæden forventede ifølge DetailWatch at opstille op mod 10 kølecontainere om året, men i dag er der blot seks fordelt mellem Jylland og Sjælland.

Coronakrisen i 2020 satte for alvor gang i den danske onlinehandel med dagligvarer. Fra Dansk Erhverv lød vurderingen i 2021, at trenden var kommet for at blive:

»Væksten vil nok ikke være så stor som under coronakrisen, men jeg er overbevist om, at vi ikke vil se en tilbagegang for det digitale dagligvaresalg,« sagde e-handelsdirektør Niels Ralund dengang.

Han blev bakket op af Thor Jørgensen, Salling Groups daværende ansvarlige for online-tilbud, der til Dansk Erhverv udtalte, at Bilka ToGo »for alvor har vundet indpas blandt kunderne i hele landet«.

»Forventningen er, at onlinesalget fortsat vil vokse, men selvfølgelig ikke i samme tempo, som det gjorde under perioden med covid-19,« lød vurderingen.