Brandvæsenet har siden klokken to i nat arbejdet på at slukke en omfattende brand i Bilka i Vejle.

Bilka forklarer, at skaderne er relativt omfattende i den del af bygningen, hvor branden opstod.

»Vi ved, at der i nat ved totiden opstod en brand, men vi kender ikke årsagen endnu. Branden er i den del, hvor vi har nonfood-lager. Ingen er kommet til skade. Portneren er kommet sikkert ud,« forklarer Henrik Vinther Olesen, CSR-chef i Salling Group, lørdag morgen:

»Det brander fortsat, og vi ved ikke, hvornår de er færdige med at slukke det.«

Foto: Natasja Nielsen Vis mere Foto: Natasja Nielsen

Han fortæller, at Bilka i Vejle vil være lukket i dag, og at det samme gælder 'Bilka to go' og 'Click and collect'.

Salling Group afventer nu at få indblik i, hvor omfattende skaderne er, og hvad årsagen til branden er.

»Den bygning, hvor branden er i, kan ikke bruges til noget, lyder det. Det er ret omfattende i den del af bygningen. De forsøger at holde branden væk fra selve varehuset,« siger Henrik Vinther Olesen:

»Det er myndighederne, der bestemmer, hvornår vi kan åbne igen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Og så må vi se, hvordan en sådan åbning kan foregå. Vi vil åbne så hurtigt, vi kan.«

Henrik Vinther Olesen er ked af situationen, men glæder sig over, at ingen er kommet til skade.

»Vi havde desværre en situation i Odense for et par uger siden, hvor der gik brand i en eltavle, og der tænkte vi, at det var toppen af det, vi skulle opleve,« siger Henrik Vinther Olesen:

»Så det her er virkelig, virkelig irriterende. Vi vil helst have åbent og sælge nogle varer. Så det er trist. Men heldigvis er der ikke nogen, der er kommet til skade.«