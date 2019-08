'TILLYKKE. Du er den heldige vinder af et gavekort til Bilka! 10.000.'

Disse ord pryder side 24 i denne uges tilbudsavis fra Bilka.

Der er bare et - stort - problem. Annoncen er en trykfejl, der efterlader flere kunder mere end almindeligt skuffede.

Én af dem er Ellinor Jensen fra Sjørring ved Thisted, som TV Midtvest har talt med.

»Jeg tager telefonen og ringer til Bilka, men så siger hende i telefonen, at jeg ikke er blandt de heldige. Hun fortæller mig, at så skulle der have været et gavekort med, men det står der ikke noget om i avisen,« siger Ellinor Jensen til mediet.

Ifølge TV Midtvest er rigtigt nok, at man i Bilkas seneste tilbudsavis havde mulighed for at vinde et gavekort på 10.000 til indkøb i Bilka. Dog er det er kun fem personer på landsplan, der har været heldige nok at vinde en gratis indkøbstur.

Hos dem, der reelt set har vundet gavekortet, skal der være en kuvert vedhæftet på annoncen. Det nævner varehuskæden dog ikke noget om på forsiden, hvor de blot skriver, at man skal slå op på side 24 for at se, om man er én af de heldige, og på side 24 står der, som nævnt tidligere: 'TILLYKKE. Du er den heldige vinder af et gavekort til Bilka! 10.000.'

TV Midtvest har været i kontakt med Head of Retail hos Bilka, der bekræfter, at der er tale om en bommert.

Han oplyser samtidig, at de fleste kunder angiveligt har regnet ud, at der var tale om en fejl.

Avisen - inklusiv trykfejl - er angiveligt sendt ud til millioner af kunder over hele landet.

Bilka fik tilbage i maj en bøde på 700.000 kroner for brud på markedsføringsloven fra oktober 2017 til og med januar 2018.