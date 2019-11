Hypermarkedet Bilka udvidede tilbage i 2017 åbningstiderne, så det også blev muligt for kunderne at besøge butikken i døgnets absolutte ydertimer.

Godt to år senere er det slut. Nu barberer Bilka et par timer af åbningstiderne igen.

Det bekræfter Bilka over for B.T.

»Vi laver vores åbningstider om, så det går fra 6-24 til 7-23. Bagerafdelingen åbner dog fortsat klokken 6,« fortæller Jacob Fejerskov, Head of Retail i Bilka, til B.T.

Forandringerne træder i kraft den 1. februar 2020.

Årsagen er meget enkel.

»Der er ganske enkelt ikke mange kunder, der benytter sig af muligheden for at handle ind i ydertimerne. Så vi har besluttet, at i stedet for, at vores medarbejdere går rundt og laver ingenting, så fokuserer vi nu indsatsen på de andre timer, vi har åbent,« siger Jacob Fejerskov.

Bilka har også tidligere forsøgt sig med at have åbent om natten.

Heller ikke det tiltag havde stor appel blandt de danske forbrugere.

Ændringer får ikke konsekvenser for medarbejderne, der nu har to timer mindre at gøre godt med i vagtplanerne.

»Dem, der arbejder på de tidspunkter, bliver nu vagtsat i de andre timer, vi har åbent,« siger Jacob Fejerskov:

»Så det her er ikke nogen spareplan – hverken i forhold til at skære ned på antallet af mandetimer eller noget andet.«