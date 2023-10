Det har gjort ondt på Volkswagen i den seneste periode.

Og nu har Tesla vippet tyskerne af den danske trone på elbilmarkedet.

Det skriver Dagbladet Børsen.

For Volkswagen har i årevis været danskernes nummer ét på bilmærker, men gennem de seneste år har de mistet store andele af det danske personbilsmarked.

Dog siger topchef, Michael Ebeling, at man ikke tager det så tungt.

»Vi ser ikke på situationen med angst. Vi er fuldt bevidste om, at omstillingen til salg af elbiler potentielt kan koste volumen på grund af et mere begrænset produktudbud,« siger Michael Ebeling.

Men hvis man kigger på de danske indregistreringstal, så er situationen voldsom.

Her er man gået fra 14,6 procent af det danske marked for personbiler i 2018, til at være dykket til 9,9 procent i 2023.

Årsagen kan blandt andet skyldes, at Tesla gentagene gange har sænket prisen på flere modeller.

Det var Tesla, der for alvor satte gang i priskrigen på elbiler, da Elon Musk og Tesla i begyndelsen af året satte prisen ned på den populære Tesla Model 3.

Og nu skærer Tesla også kraftige lunser af deres noget dyrere modeller Tesla S og Tesla X.

Det er Bilmagasinet, der har gennemgået priser og lavet en liste over seks elbiler, der er faldet i pris over de seneste måneder.