Overvejer du at købe bil, så skal du berede dig på lang ventetid eller måske en lidt anderledes bil, end du lige gik og ønskede dig.

Bilproducenternes store leveringsproblemer kan nemlig i den grad mærkes hos forhandlere i Odense.

Til gengæld har bilforhandlerne et rigtig godt tilbud til dig lige nu.

Det tilbud kan du dog kun gøre brug af, hvis du skal sælge din bil. Det vender vil tilbage til senere i denne artikel.

Først og fremmest skal du nemlig være opmærksom på, at det er stort set umuligt at få fat i en ny bil nu og her. Også i Odense.

Autohuset Vestergaard i Odense er et af de steder, der må udskyde en masse købeglade odenseaneres bildrømme lige nu:

»Vi har aldrig haft færre biler på matriklen. Før har vi altid haft en del af vores bestsellers hjemme, som vi nærmest kunne sende kunderne hjem med, når de kom, men nu har vi stort set intet på lager,« siger Anders Bøgholm Kristensen, der er filialchef i Autohuset Vestergaard i Odense, der blandt andet forhandler Ford og Volvo.

Han tilføjer, at ventetiderne er steget til mellem tre og tolv måneder på mange modeller, siden Danmark åbnede op igen efter corona-nedlukningerne.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« fortæller filialchefen.

Og det selvom han har været i branchen siden 2012.

Grunden til, at odenseanere må gå forgæves, skal findes langt fra Danmarks grænser. I august måned stod det klart, at for eksempel Fords fabrikker forventer at skære sin produktion med tyve procent.

Mikrochips er ifølge branchen og Anders Bøgholm Kristensen en af de bærende årsager. Det er nemlig utrolig svært at få fat på de små computerdele på grund af corona-lukkede produktionsfaciliteter i for eksempel Asien.

»Bilerne kan jo stå 99 procent færdige hos producenten, men ikke blive sendt afsted til os her i Odense, fordi der mangler den her lille chip – bilerne er jo i de fleste tilfælde ubrugelige uden,« fortæller Anders Bøgholm Kristensen.

Men selvom det kan lyde som lidt af en bilkrise, så mener filialchefen ikke, at situationen er kaotisk.

Modsat opfordrer han bilkøbere i Odense til at slå til nu, hvis de går med overvejelser om en ny bil:

»Brugtbilspriserne er skyhøje – du har aldrig kunne få mere for din gamle bil, og det er jo et fantastisk tilbud i alt det her,« siger han og tilføjer:

»Men folk skal have en anden tilgang til bilkøbet, end de plejer. De skal være mere åbne for alternative løsninger. Ventetiden er nogle måneder længere end normalt, hvilket jeg også oplever, folk er helt indforstået med«.

Hvor længe har du ventet på din bil?

I juli måned lød meldingen, at du i mange tilfælde kan få omkring 10.000 kroner mere for en fire år gammel bil i dag, end du kunne i starten af året.

Ifølge filialchefen er det også ofte de grønne el- og hybridbiler, som bilproducenterne prioriterer at samle først, når de har komponenterne på lager.

Han håber, at odenseanerne kan få biler med lidt mindre leveringstid allerede fra foråret 2022. Ifølge ham ser det nemlig allerede nu lysere ud:

»Det er jo sjovere at kunne levere biler til kunderne til tiden, men jeg er bare glad for, at vi er endt i det her scenario, hvor der er gang i økonomien, og folk vil bruge penge. Man kunne jo godt have frygtet alternativet, hvor vi nu stod midt i en krise«.