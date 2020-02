Har du en ældre dieselbil? Så har du nu mulighed for at tjene lidt ekstra penge.

Det kan du gøre ved at skrotte den.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Bilejere med en ældre dieselbil tilbydes i en kort periode 5.000 kr., hvis de kører bilen til skrot.

Men du skal være hurtig. For muligheden for de ekstra penge gælder kun i få uger:

»Den særlige pulje til udbetaling af forhøjet skrotningsgodtgørelse på ældre dieselbiler er kun åben for ansøgninger i en begrænset periode og lukker senest 31. marts 2020,« står der i pressemeddelelsen, og de oplyser derudover, at det er efter først til mølle-princippet.

Normalt modtager du 2.200 kroner på at skrotte din bil, men muligheden for et højere pengebeløb er en del af et klima- og luftudspil fra den tidligere VLAK-regering.

I udspillet øremærkede de i alt 100 millioner kroner til skrotning af dieselbiler indregistreret før 1. januar 2006.

Skrotningspuljen kom første gang i brug i foråret 2019. Interessen var enorm, og de 67 millioner kroner der var øremærket til 2019 blev hurtigt brugt.

I denne omgang er der 26 millioner kroner i puljen, og når pengene er brugt, så er det slut med ordningen:

»Derfor gælder det for dieselbilsejerne om at være hurtige,« siger Miljøstyrelsen.

Når de 26 millioner er brugt op, så vil du igen modtage 2.200 for at skrotte din gamle dieselbil.