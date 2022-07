Lyt til artiklen

De dårlige nyheder har simpelthen stået i kø.

Coronakrise, manglende mikrochips, kraftigt påvirkede transportruter, krig i Ukraine og meget mere. En cocktail, som har udløst en kritisk situation for bilbranchen, der nu er ramt hårdt.

I juni 2022 faldt salget af nye biler i Danmark med 27 procent i forhold til samme måned i 2021, lyder det fra Autobranchen i en pressemeddelelse.

»Det er voldsomt store udfordringer, autobranchen står over for. Tilsammen har coronapandemien, manglen på mikrochips og nu krigen i Ukraine påvirket salget negativt og ført til meget lange leveringstider på biler, hvilket tester både kundernes og forhandlernes tålmodighed,« lyder det fra Gitte Seeberg, administrerende direktør i Autobranchen i Danmark:

»Et bilmarked præget af usikkerhed betyder stigende priser og stiller høje krav til nytænkning i hele branchen.«

Problemerne er så store, at mange bilforhandlere simpelthen ikke aner, hvornår de biler, kunderne bestiller, ankommer.

Nogle steder fjerner forhandlerne prislisterne på udstyr til bilerne, fordi der er alt for stor usikkerhed om, hvornår man kan få leveret givent udstyr.

Der er også flere eksempler på, at bilproducenterne er så hårdt ramt af manglen på mikrochips, at nye biler ikke har så simple funktioner som el-knapper til sidespejle eller sideruder, fordi der ikke er mikrochips nok.

Bjarne Nielsen, direktør i Nielsen Car Group, opfordrer danskerne til at slå til med det samme, hvis de ser en ny bil, de vil have, da der 'sagtens kan gå et år, før en ny dukker op'.

Til gengæld er der godt nyt, hvis du står og overvejer at sælge din brugte bil. Her er efterspørgslen nemlig eksploderet.

»Det er en træls situation for de kunder, der havde tænkt sig at gå ud og vælge en ny bil, og det ser desværre ud til at fortsætte,« siger Bjarne Nielsen:

»Til gengæld får man tilsvarende en rigtig flot pris, når ens brugte bil skal sælges, og vælger man at købe en nyere brugtbil, så får man ofte mere for pengene og den store udstyrspakke, som altså volder problemer på mange af de nyproducerede biler.«