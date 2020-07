Fyns Politi mener nu at have fundet det køretøj, der lørdag forsvandt efter at have været en del af en gaderæsulykke i Odense.

Føreren er dog stadig på forsvundet, og politiet efterlyser derfor vidner, der kan hjælpe med at identificere ham.

Det skriver Fyens Stifstidende, der mandag formiddag har talt med vagtchef Ehm Christensen.

»Vi er stadig interesserede i at høre fra vidner, for vi skal have klarlagt, hvem der har været fører af bilen,« siger vagtchefen til lokalmediet.

Bilen - en sort Volvo S60 - er blevet fundet på Nyborgvej i Odense.

Politiet vil for nuværende ikke gå i detaljer fundet og kan derfor ikke udtale sig om eventuelle skader og ejerskab.

Ulykken fandt sted lørdag aften, hvor to biler efter alt at dømme kørte om kap på Rugårdsvej, da den ene af bilerne - en blå Volvo S60 - frontalt stødte ind i en tilfældig bilist, der kom kørende i modsatte retning.

Denne bilist stødte dernæst ind i en tredje bilist uden tilknytning til gaderæset.

»Øjenvidner har fortalt os om et voldsomt kørselsforløb med to biler i udadgående retning på Rugårdsvej inden uheldet. Vi formoder, at der er tale om gaderæs, altså at de har kørt om kap,« forklarede vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi natten til søndag.

Efter ulykken forsvandt den efterlyste fører i den bil, der altså nu er fundet.

Tilbage på ulykkesstedet blev det konstateret, at de to bilister, der helt tilfældigt blev en del af gaderæsulykken, skulle køres til tjek på Odense Universitetshospital.

Imens blev føreren af den anden volvo, en mand i begyndelsen af 20'erne, indlagt på intensiv, hvor han var i kritisk tilstand.

Mandag formiddagen har Fyns Politi ikke fået oplyst nyt om hans tilstand.

Ved du noget om sagen, opfordrer Fyns Politi til, at man henvender sig på 1-1-4.