Gennem sine 32 år som politibetjent var Allan Rosenhøj med til at sende adskillige kriminelle i fængsel, indtil han gik på pension i 2012.

Nu er Allan selv klar til at tage en tur bag tremmer. En parkeringsbøde, som han fik for halvandet år siden, har gjort ham så ophidset, at han er endt i en retssag og åben krig med Euro Park.

»Det er simpelthen så grotesk, det der er foregået her. Jeg har ingen ord for det,« siger Allan Rosenhøj til B.T.:

»Så nu gør jeg oprør mod, at de her parkeringsvagter hænger sig i bagateller og ingen empati eller forståelse viser. Jeg nægter at betale. Så må de smide mig i fængsel.«

Konflikten mellem Allan Rosenhøj og Euro Park tog sin begyndelse i slutningen af maj 2018.

Her var Allan og hans kone, Dorde, kørt af sted for at se på benproteser til Dorde, som inden for et år havde fået amputeret begge ben.

De parkerede på handicappladsen og efterlod handicapskiltet i forruden.

Alligevel ventede der en parkeringsbøde på 1.020 kroner, da de kom tilbage til bilen.

Allan Rosenhøj tog dette billede, lige efter han havde fået en bøde. Udløbsdatoen er under de sorte prikker på forruden. Parkeringsvagten kunne ikke se den tydeligt og udskrev en bøde. Foto: Privatfoto Vis mere Allan Rosenhøj tog dette billede, lige efter han havde fået en bøde. Udløbsdatoen er under de sorte prikker på forruden. Parkeringsvagten kunne ikke se den tydeligt og udskrev en bøde. Foto: Privatfoto

Parkeringsvagten mente ikke at kunne se udløbsdatoen på kortet tydeligt nok - det lå inde under nogle små sorte prikker i bunden af forruden.

Det undrede Allan. Han kunne nemlig godt se udløbsdatoen, som var 10/11/2025, hvis han lænede sig ind over bilen.

Så han var helt sikker på, at bøden ville blive annulleret, når han gjorde indsigelse til Euro Park.

Men han tog fejl. Euro Park fastholdt bøden, og det fik Allan til at erklære, at han ville tage den i retten.

Allan Rosenhøj er klar til at gå i fængsel fremfor at betale den p-bøde, han fik for snart halvandet år siden. Vis mere Allan Rosenhøj er klar til at gå i fængsel fremfor at betale den p-bøde, han fik for snart halvandet år siden.

Og her er det så endt.

Efter telefonmøder mellem Allan og Euro Park – hvor ingen af parterne gav sig en tøddel - og rykkerbreve, som Allan nægtede at betale, blev han indkaldt til retten i Nykøbing Falster i midten af juli.

»Og jeg var jo helt sikker på, at når en dommer så det her, så ville jeg vinde den sag,« siger Allan Rosenhøj:

»Det var jeg totalt overbevist om.«

Dorde Rosenhøj har fået amputeret begge ben inden for et år og har derfor handicapskilt til parrets bil. Foto: Privatfoto Vis mere Dorde Rosenhøj har fået amputeret begge ben inden for et år og har derfor handicapskilt til parrets bil. Foto: Privatfoto

Men det gjorde han ikke.

Dommeren gav Euro Park medhold.

Bøden er nu vokset fra 1.020 til 2.699,85 kroner.

»Det var simpelthen så latterligt. Ham P-vagten kom ind i retten og forklarede, at han ikke var gået tættere på bilen, fordi han ikke ville ridse den. Det er jo lige meget, hvad fanden man siger, så holder de sig stramt til deres linje. Man er magtesløs,« siger Allan Rosenhøj:

»Men nu er jeg blevet sær. Jeg nægter at betale. De truer mig med fogedretten, men så må de kraftedeme smide mig i fængsel. Jeg ved godt, det er dårligt at sige som tidligere betjent, men det er så hamrende grotesk, det her. Det skal simpelthen stoppes.«

Da B.T. første gang beskrev Allan Rosenhøjs sag i september 2018, væltede det ind med henvendelser til Allan.

Flere støttede ham. Én tilbød at betale alle hans udgifter til en eventuel retssag. Det afslog Allan dog.

Men han føler nu, at hans sag er blevet principiel.

»Hvis vores samfund skal fungere, nytter det ikke noget, at alle render rundt i så små sko. Hvis jeg som politibetjent skulle slå til, hver gang jeg så en lille overtrædelse, så kunne jeg skrive en bøde hele tiden,« siger Allan Rosenhøj:

»Det her bør simpelthen ikke finde sted. Det her idioti og den her pengegriskhed må ophøre. De må lære at stikke fingeren i jorden og udvise noget konduite. Jeg er klar til at gå hele vejen.«

Og meget tyder faktisk på, at Allan får lov til at gå hele vejen.

Euro Park lægger sig ikke ligefrem fladt ned, da B.T. beder om en kommentar til sagen.

FAKTA: Nyt nævn har fået parkeringsbranchen til at rette ind Siden februar 2019 har parkeringsankenævnet behandlet sager for bilister, der er utilfredse med en parkeringsbøde. Det koster 175 kroner at få sin sag for nævnet. Et beløb man får tilbage, hvis man får medhold i klagen. Allerede nu har nævnets blotte eksistens fået branchen til at opføre sig bedre, forklarer Vibeke Myrtue Jensen, miljø- og transportpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk og nævnsmedlem i parkeringsankenævnet. »Vi ser faktisk, at en hel del af de her parkeringsafgifter bliver annulleret, før sagen overhovedet kommer for ankenævnet. Det lader til at have slået sig fast i branchen,« siger Vibeke Myrtue Jensen: »Hvis de har en formodning om, at de taber, så annullerer de selv bøden. Så det har forbedret praksis og haft en fin virkning allerede.« Hun mener derfor, at man som klager allerede tidligt i forløbet skal gøre p-selskabet opmærksom på, at man går videre med sagen. »Hvis du mener, at bøden er uberettiget, så er det en god idé at informere dem om, at du går til ankenævnet med sagen, for det ser ikke ud til, at de har lyst til at ende der,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

I en mail udtrykker Euro Park forståelse for, at ’man bliver ærgerlig over at modtage kontrolgebyr’.

Men Euro Park fastholder herefter, at retten har fastslået, at bøden var berettiget.

’Erfaringsmæssigt er vi nødt til at have klare regler for, hvad p-vagterne må og ikke må af hensyn til både parkanter og os, da vi ikke kan risikere, at vi bliver beskyldt for at have ridset eller i øvrigt påført et køretøj en skade ved at være kommet for tæt på i forbindelse med kontrol,’ skriver Euro Park:

’Derfor er det af største vigtighed, at parkanter følger de skiltede regler og sørger for, at p-beviser og handicapkort m.v. er placeret synligt og let læseligt for kontrol i køretøjets frontrude.'