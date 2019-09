En hyggelig lørdag aften med familien. Måske en god film i fjernsynet og så en skål med blandet slik.

Vi kender alle det hyggelige scenarie, men faktisk kan der gemme sig en grum hemmelighed bag.

Fordi selvom personen bag disken i kiosken, hvor du købte dit slik, er flink og rar, så kan billedet være helt anderledes.

Kriminelle grupperinger står nemlig i et stort omfang bag smugleri af slik fra Malmø i Sverige til København. Det skriver SVT.

Tanken er at fragte slik til Danmark ulovligt for at undgå at betale afgifter, og derfra kan man ofte sælge det sort ude i butikkerne.

Til TV 2 uddyber Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarerejseholdet i Fødevarestyrelsen, at der er et klart tegn på, at de kriminelle grupper spiller en rolle.

»Når vi er ude på kontroller, oplever vi med jævne mellemrum at møde personer, der ved meget lidt om den virksomhed, de er indehaver af eller direktør for. Når vi så snakker med dem, fortæller de, at de er blevet truet til eller har fået penge for at aflevere deres Nem-id til kriminelle grupperinger,« siger han.

Man vurderer, at Danmark taber millioner på grund af manglende skatteindtægter, når der bliver fusket med sliksalget.

Det sker af og til, at politiet rykker ud med den hensigt at stoppe salget af det ulovlige slik.

Tilbage i 2015 konfiskerede politiet omkring 100 ton slik i Slagelse gennem en storstilet razzia mod en slikimportør.

Skat, fødevarestyrelsen og politiet har også lavet razzia i 2019. Her var det kun én af ni kiosker, som endte med at slippe for en påtale.

Det store problem var, at de ikke kunne dokumentere, hvor de har købt deres varer.

Det kan være svært at regne ud, hvornår det slik, du køber i kiosker, ikke er kommet til landet helt lovligt.

Men Forbrugerrådet Tænk skriver på deres hjemmeside nogle råd, så de anbefaler at følge.

Eksempelvis påpeger de, at forbrugerne skal holde øje med prisen på det slik, man køber.



'Ifølge skatteeksperter, kan det ikke løbe rundt for slikbutikkerne, hvis de sælger slik til under 8kr./100g., og derved kan der være tale om snyd med slikafgiften,' skriver de på deres hjemmeside.

Når prisen er lav på det slik, kan det også betyde, at hygiejnen ikke har været god, fordi sælgerne ikke har opbevaret under de anbefalede omstændigheder.