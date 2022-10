Lyt til artiklen

Festivaler skal bruge meget strøm, når lys, lyd, kølere og musikudstyr kører.

Og det kører så godt for Fanø Vesterland-festivalen, at man også kan melde udsolgt til Fanø Vesterland 2023.

Men nu har man i stedet fokus på en anklage fra Fanø Kommunes erhvervs-, natur- og teknikudvalg. Det skriver TV Syd.

For ifølge mediet, så står der i forvaltningens orientering til udvalget, at festivalen to gange tog strøm fra Fanø Skoles SFO, der ligger lige ved siden af festivalpladsen.

Dagen før festivalen startede opdagede SFO'en, at Fanø Vesterland havde koblet toiletvogne til SFO'ens udendørs strømudtag uden at spørge om lov først. SFO tog selv stikket ud, hvorefter man indgik i en dialog.

Kommunen oplyser, at man havde tilbudt festivalen en løsning, som indebar, at man kunne bruge strømmen mod, at elmåleren blev aflæst inden og efter, og at der blev lavet en forudgående aftale.

Det tilbud takkede Fanø Vesterland dog nej til, da de ville finde på en anden løsning. Da SFO-personalet om mandagen mødte ind på arbejde igen, var festivalen igen koblet til strømudtaget.

Udvalgsformanden fortæller til TV Syd, at der vil blive sendt en regning til festivalen på baggrund af et anslået strømforbrug.

»Jeg synes, det er en rimelig alvorlig sag, og jeg håber, at den løser sig, og at den regning, der vil komme, bliver betalt, så vi ikke skal ud i en diskussion om det,« siger Lasse Harder Schousboe (Ø).

Han siger yderligere, at det ikke kun er på grund af energikrisen, at man har taget sagen op, men også fordi han mener, at det er en principsag om at spørge om lov.

Hos Fanø Vesterland kan man dog ikke genkende den udlægning af sagen.

»Sagen kommer selvfølgelig bag på os. Vi har brugt og bruger tiden på at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen,« fortæller Jesper Møller, der er direktør hos Fanø Vesterland.