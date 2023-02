Lyt til artiklen

Der skal sælges mange burgere for at betale en bøde på 10.000 kroner.

Det må The Burger Concept sande efter at have sjusket med rengøringen.

Da Fødevarestyrelsen besøgte burgerkædens restaurant i shoppingcentret Spinderiet i Valby i København, var der ifølge kontrolrapporten »meget rodet på synlige overflader og derfor større risiko for kontaminering.«

»Håndtag til køleskabe fremstår med ældre indtørret fødevarer, dyse på milkshakemaskine fremstår med sorte plamager, grill fremstår med fedtede, sortbrændte madrester. Generelt er der meget rodet på synlige overflader,« står der i kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen måtte yderligere indskærpe, at de ansatte skal kunne vaske hænderne ordentligt.

»Der er ingen håndsæbe tilstede ved håndvask eller i nærheden af denne til hygiejnisk håndvask. Dette er virksomhedens eneste håndvask,« står der i kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsens kontrolbesøg fandt sted på baggrund af en henvendelse fra en forbruger.

Udover at det resulterede i en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner, kan The Burger Concept i Valby også se frem til to opfølgende, gebyrbelagte kontrolbesøg.

The Burger Concept er grundlagt af de to jyske brødre, Morten og Simon Franck Jakobsen.

Overfor B.T. erkender den ene af brødrene, at der er begået fejl.

»Nej, selvfølgelig er det ikke acceptabelt, men var heldigvis en ting, vi hurtig kunne rette op på med det samme, og det var rettet op inden Fødevarestyrelsen var gået igen,« skriver Simon Franck Jakobsen i en kortfattet kommentar.

B.T.s gennemgang af alle Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra The Burger Concepts 11 restauranter viser, at cirka hver femte kontrolbesøg er resulteret i en sanktion på grund af overtrædelser af fødevarelovgivningen.