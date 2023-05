Knap 3 milliarder mennesker bruger den mindst en gang hver måned.

Nu kommer beskedtjeneste WhatsApp med en stor ændring.

Det skriver BBC på baggrund af et blogindlæg mandag fra beskedtjenesten selv.

WhatsApp skriver i indlægget, at det vil give brugerne mulighed for at redigere i beskeder. Det gør de i et forsøg på at matche en funktion, der tilbydes af konkurrenter som Telegram og Discord.

»Fra at rette en simpel stavefejl til at tilføje ekstra kontekst til en besked, vi er glade for at give dig mere kontrol over dine chats.«

»Alt du skal gøre er at trykke længe på en sendt besked og vælge 'Rediger' fra menuen i op til femten minutter efter,« tilføjede den.

Firmaet siger, at beskeder kan redigeres i op til 15 minutter efter afsendelse.

Redigerede beskeder vil blive mærket som 'redigeret', så modtagerne er klar over, at indholdet er blevet ændret.

Beskedtjenesten er en del af den amerikanske teknologigigant Meta, som også ejer Facebook og Instagram.

Redigeringsfunktionen blev introduceret af den sociale medieplatform Facebook for næsten et årti siden. Men kun til opslag og ikke beskeder.

Omkring det tidspunkt afslørede Facebook, at mere end halvdelen af ​​dets brugere fik adgang til webstedet på mobiltelefoner, som er mere tilbøjelige til at få tastefejl.

På Facebook markeres opdateringer, der er ændret, som redigerede. En historik over redigeringerne er også tilgængelig for brugere at se.

Man forventer, at de knap tre milliarder mennesker vil kunne nyde godt af ændringen inden for de kommende uger.