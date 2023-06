Tvillingebrødrene Emil og Rasmus Vilain Albrechtsen, som står bag brandet Slikhaar, har masser af følgere på Facebook og YouTube.

Nu går en del af deres forretning konkurs, skriver Finans.

De danske tvillingebrødre – som blandt andet er blevet berømte på sociale medier, hvor de kommer med gode råd til at sætte håret – har selv valgt at lade frisørsalonen Slikhaar Studio i Aarhus gå konkurs.

»Vi har gjort, hvad der var muligt for at undgå denne situation, men i kølvandet på covid-19-nedlukningen er det ikke lykkedes for os at finde en holdbar og langsigtet løsning, der kunne sikre en rentabel og bæredygtig drift af selskabet,« oplyser Emil Vilain Albrechtsen, der er administrerende direktør i Slikhaar, til Finans.

Tvillingebrødrene vil fremover koncentrere sig om kerneforretningen, som er deres webshop og hårproduktserie.

Konkursen kommer efter flere år med underskud i Slikhaar Franchise ApS, som drev frisørsalonen. Egenkapitalen var også blevet negativ.

Moderselskabet Slikhaar Payments A/S fik også et underskud i det seneste regnskab.